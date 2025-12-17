Cómo hacer para que el árbol de jade tome un color bronce durante la primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de Jade: Cómo hacer que sus hojas tomen color bronce durante la primavera

De acuerdo a los especialistas en jardinería de Cactus and Succulent Society of America, la Crassula ovata o árbol de jade no se limita a tener sus hojas simplemente de color verde. Existe un truco casero científicamente comprobado que nos permite cambiarle de color a las hojas de la planta durante la primavera y que tome un tinte bronce.

Para poder lograr que tu árbol de jade cambia de color durante la primavera, deberemos forzarlo a un proceso conocido como estrés controlado. Uno no va a lastimar su planta, sino que lo que hará será modificar sus condiciones para poder llegar al color bronce en las hojas. Para ello deberemos seguir los siguientes puntos:

arbol de jade (9)

Árbol de Jade.jpg