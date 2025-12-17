Cómo hacer para que el árbol de jade tome un color bronce durante la primavera

No cabe duda alguna de que el árbol de jade no ha sido la planta de la temporada, sino más bien ha sido la más elegida de todo el 2025, y eso se debe principalmente a que se trata de una especie que requiere de cuidados mínimos para sobrevivir. Además, no podemos obviar de que se trata de una suculenta perfecta para decorar el interior de casa, y más aún, si eres fanático de las filosofías energéticas, como el Feng Shui, a la cual está muy vinculada.
Si bien solo la conocemos verde, o a lo sumo un color marrón cuando está enferma, el árbol de jade puede tomar diferentes colores en sus hojas y volverse aún una planta más bella de lo que ya conocemos. Existe un truco recomendado por los expertos en jardinería para que la suculenta tome un color bronce durante la primavera.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
De acuerdo a los especialistas en jardinería de Cactus and Succulent Society of America, la Crassula ovata o árbol de jade no se limita a tener sus hojas simplemente de color verde. Existe un truco casero científicamente comprobado que nos permite cambiarle de color a las hojas de la planta durante la primavera y que tome un tinte bronce.
Para poder lograr que tu árbol de jade cambia de color durante la primavera, deberemos forzarlo a un proceso conocido como estrés controlado. Uno no va a lastimar su planta, sino que lo que hará será modificar sus condiciones para poder llegar al color bronce en las hojas. Para ello deberemos seguir los siguientes puntos:
- El detalle clave es que el árbol de jade debe estar expuesto entre 5 y 6 horas al sol de forma directa, haciendo esto de manera gradual, yaquecino, de otra manera, terminaremos quemando las hojas de nuestra planta. Es por eso mismo que lo que haremos será mover 1 hora cada vez más cerca del mediodía, por día.
- El mejor momento para hacer esto es durante el sol de la mañana, y que dure hasta el mediodía. De esta manera, evitaremos la deshidratación de las hojas.
- La primavera tiene una gran diferencia en temperatura de la mañana y la noche, es por eso, que también se recomienda sacar el árbol de Jade durante algunas horas durante la noche. Esto solo debe darse si las condiciones lo permiten, exponiéndose a una máxima de 15°.
- Será clave espaciar los riegos del árbol de Jade durante la primavera, ya que si lo hacemos de la forma correcta, se mantendrá el color verde bien hidratado. Una vez que la tierra se seque por completo, déjala algunas horas más para que comience a cambiar de color.