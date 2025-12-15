Cuáles son los 3 principales cuidados del árbol de Jade en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: los 3 cuidados especiales para la primavera

El árbol de Jade es una planta que se destaca por no necesitar de muchos cuidados por parte de su dueño para que se mantenga sana. La llegada de la primavera modifica un poco esto, no en los cuidados en sí, si no en la profundidad que tenemos que tener en cada uno de ellos.

Los expertos en Infoplantas aseguran que solamente hay 3 puntos en los cuales tenemos que prestar vital atención para asegurarnos que nuestro árbol de jade sobreviva y se desarrolle de la mejor manera durante la primavera. Estos son los siguientes:

