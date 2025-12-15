El árbol de Jade es sin duda alguna la planta que marcó tendencia en el 2025, y las redes sociales con los expertos en jardinería aseguran que continuará en el 2026. Esto se debe a que la suculenta, además de ser sumamente estética, es una gran alternativa para decorar el interior de casa, sin tener que tener cuidados intensivos y constantes para que se encuentre fuerte y sana.
Cuáles son los 3 principales cuidados del árbol de Jade en primavera
Aquel que tenga un árbol de jade en su casa debe tener especial cuidado en estos 3 puntos para que esté fuerte en primavera
La llegada de la primavera trae consigo importantes cambios en el clima, y es por eso mismo que los cuidados sobre el árbol de Jade sufren modificaciones que son claves para que esté fuerte y sana. Quienes más saben de jardinería aseguran que solo hay que tener cuidado en 3 puntos para que esta planta sobreviva la estación de la mejor manera.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: los 3 cuidados especiales para la primavera
El árbol de Jade es una planta que se destaca por no necesitar de muchos cuidados por parte de su dueño para que se mantenga sana. La llegada de la primavera modifica un poco esto, no en los cuidados en sí, si no en la profundidad que tenemos que tener en cada uno de ellos.
Los expertos en Infoplantas aseguran que solamente hay 3 puntos en los cuales tenemos que prestar vital atención para asegurarnos que nuestro árbol de jade sobreviva y se desarrolle de la mejor manera durante la primavera. Estos son los siguientes:
- Un riego más consciente: el árbol de Jade ya no debe regarse cada cierta cantidad de días, sino que ahora debemos prestarle vital atención al sustrato y esperar a que se seque por completo para poder regar de manera abundante. Es muy importante que la maceta no tenga ningún tipo de plato o recipiente en la parte de abajo, ya que puede tener consecuencias negativas en la planta.
- Más sol, pero con cuidado: la luz solar ayudará a que el árbol de Jade se desarrolle de mejor manera, pero hay que prestarle vital atención a la cantidad de tiempo y el momento del día en el que la planta se encuentre expuesta directamente al sol. La recomendación es que esté entre 4 y 6 horas debajo del sol, y que sea hasta antes de las 2:00 de la tarde.
- Una planta cómoda es una planta feliz: en la primavera, el árbol de Jade se desarrolla a mayor velocidad, eso significa que la planta debe encontrarse cómoda y reforzada. Es por eso mismo que la recomendación se centra en tras plantar la suculenta a una maceta de mayor tamaño y trabajar la tierra con minerales especiales para esta especie.