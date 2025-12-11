Si lo que estás buscando es una decoración naturista para el interior de tu casa, el árbol de jade es la planta perfecta para que incorpores, ya que además se trata de una opción que necesita de una lista muy acotada y básica de cuidados. Esta especie de suculenta además está fuertemente vinculada a filosofías energéticas como lo es el Feng Shui.
Árbol de jade: cuál es la forma correcta de poderlo en primavera
Las recomendaciones apuntan a realizar trabajos de poda del árbol de jade durante primavera, pero solo hay una forma correcta de hacer esta tarea
Ya es de público conocimiento que, durante la primavera, es el mejor momento para tener un árbol de jade, y esto se debe a que las condiciones ambientales permiten que se desarrolle más fuerte y rápido. Uno de los cuidados básicos y de las tareas más recomendadas para hacer con la planta en esta época del año, está relacionado con la poda: ¿cuál es la forma correcta de hacerla?
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo podar el árbol de jade en primavera
El árbol de jade, o Crassula ovata como se la conoce científicamente, es una planta que puede estimularse de diferentes maneras durante la primavera, y su crecimiento puede potenciarse con tareas que van más allá de los cuidados básicos. Una de ellas es la poda.
Hay que entender que la poda del árbol de jade es una tarea que le otorga a la planta salud y estética, no es simplemente sacar algunas hojas. Por eso, expertos de Infoplanta, dieron las recomendaciones para realizar una poda correcta y efectiva durante la primavera.
Entre los consejos para la poda del árbol de jade durante la primavera, se destacan los siguientes:
- Contar con las tijeras de podar, preferiblemente desinfectadas, ya que evitamos que la planta pueda sufrir infecciones. Además, si te da más comodidad, usar guantes.
- Lo primero que hay que hacer es retirar toda hoja o rama que esté de color amarillo o marrón, se encuentre seca, marchita o afectada por alguna plaga. Lo importante es cortar desde la base.
- Para darle forma, es importante identificar los nudos de las hojas, porque debe cortarse por encima para que la rama se bifurque, lo cual derivará en dos nuevos brotes
- Aquellas ramas que se encuentren largas y desequilibran la planta, debe ser recortadas para moldear la forma que queremos
- Una vez que hagas estas tareas, evita regar el árbol de jade directamente, ya que hay que dejar que las partes cortadas se sequen al aire libre durante un día, así evitamos enfermedades.