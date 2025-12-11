Árbol de jade: cuál es la forma correcta de poderlo en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (7)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo podar el árbol de jade en primavera

El árbol de jade, o Crassula ovata como se la conoce científicamente, es una planta que puede estimularse de diferentes maneras durante la primavera, y su crecimiento puede potenciarse con tareas que van más allá de los cuidados básicos. Una de ellas es la poda.

Hay que entender que la poda del árbol de jade es una tarea que le otorga a la planta salud y estética, no es simplemente sacar algunas hojas. Por eso, expertos de Infoplanta, dieron las recomendaciones para realizar una poda correcta y efectiva durante la primavera.

arbol de jade (1)

Entre los consejos para la poda del árbol de jade durante la primavera, se destacan los siguientes: