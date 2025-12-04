El árbol de jade está pasando la mejor época del año, y es que la primavera trae consigo cambios en el ambiente, que permite que la planta se desarrolle de otra manera, siendo mucho más positivo. La suculenta es una especie que necesita muy pocos cuidados en general para tenerla con una buena salud, y además es una opción muy estética para decorar el interior de casa.
Cómo hacer qué el árbol de jade crezca más rápido en primavera
La primavera es una estación muy especial para el árbol de jade, y existen 3 tareas para hacer, que harán que la planta se estimule y crezca más rápido
Aprovechando los beneficios que potencian el crecimiento del árbol de jade durante la primavera, existen una serie de recomendaciones para hacer que la planta se estimule y desarrolle de manera más rápida. Siguiendo muy pocos pasos de los expertos en jardinería, haremos que la suculenta crezca mucho más rápido en esta época del año.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo hacer que crezca más rápido en primavera
Además de las recomendaciones propias para aprovechar la primavera y lograr una mejoría en la salud del árbol de jade, hay otros consejos que, expertos de Infojardín dan, para hacer que la suculenta crezca a una velocidad mucho mayor.
Para lograr un mayor crecimiento de nuestro árbol de jade, aprovechando los cambios en la temperatura y el sol propio de la primavera, se recomienda seguir los siguientes puntos:
- Aumentar la frecuencia del riego, ya que por las altas temperaturas, consume más agua
- Aprovechar el sol de la mañana, evitando horarios de luz solar directa de entre las 12 hs y 16 hs
- Utilizar un fertilizante suave. Si es químico, que esté diluído
- Que tenga una ventilación óptima, evitando un calor excesivo y las corrientes de aire frío
- Trasplantarla de maceta, buscando una mayor comodidad mediante el espacio de las raíces
- Podar estratégicamente, apuntando especialmente a las puntas de la planta