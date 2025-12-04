Cómo hacer qué el árbol de jade crezca más rápido en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (7)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo hacer que crezca más rápido en primavera

Además de las recomendaciones propias para aprovechar la primavera y lograr una mejoría en la salud del árbol de jade, hay otros consejos que, expertos de Infojardín dan, para hacer que la suculenta crezca a una velocidad mucho mayor.

Para lograr un mayor crecimiento de nuestro árbol de jade, aprovechando los cambios en la temperatura y el sol propio de la primavera, se recomienda seguir los siguientes puntos:

arbol de jade (14)