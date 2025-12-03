Cómo hacer el mejor fertilizante para el árbol de jade en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (15)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo hacer fertilizante para el árbol de jade en primavera

Cuando queremos fertilizar una planta, podemos encontrarnos con dos opciones: comprar uno repleto de químicos en un vivero o hacerlo de manera casera con elementos que tenemos en casa. La tendencia de los últimos años, ha sido la de hacerlo uno mismo, y esto funciona hasta para el árbol de jade.

Uno de los fertilizantes más poderosos que podemos realizar para potenciar el cuidado de nuestro árbol de jade en primavera, necesita especialmente de cáscara de banana y pocillos de café. Haciendo esta mezcla de manera casera, lograremos fortalecer las células de las plantas, aportando una dosis de nitrógeno y fósforo.

arbol de jade (4)

Es importante que a la hora de realizar el fertilizante para el árbol de jade, no se concentre especialmente en las raíces secas, ya que puede quemarla. Lo recomendado es que, previo a esto, se riegue con las recomendaciones propias de la primavera. Además, esto debe realizarse a la par de una exposición solar abundante, especialmente de mañana.

Para poder realizar este fertilizante para aprovechar en nuestro árbol de jade durante la primavera, hay que seguir los siguientes pasos: