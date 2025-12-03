El árbol de jade se encuentra en el mejor momento del año, y es que la primavera la vuelve la planta del momento, gracias a que crece de una forma más fuerte por cuestiones ambientales. El cambio de estación también lleva a que todo aquel que tenga una suculenta, deba estar más encima de ella, ya que recomiendan profundizar ciertos cuidados en especial.
Cómo hacer el mejor fertilizante para el árbol de jade en primavera
Existe una fórmula para crear un fertilizante muy completo, que nos ayudará a potenciar los nutrientes del árbol de jade durante la primavera
Aquellas personas que son expertas en jardinería, recomiendan realizar trabajos especialmente durante la primavera, y es que esto va a potenciar el desarrollo del árbol de jade, pero también lo nutrirá de otra manera. Es por eso que es clave crear un fertilizante muy completo, para reforzar a la suculenta mediante la tierra: ¿cómo hacerlo y qué necesita?
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo hacer fertilizante para el árbol de jade en primavera
Cuando queremos fertilizar una planta, podemos encontrarnos con dos opciones: comprar uno repleto de químicos en un vivero o hacerlo de manera casera con elementos que tenemos en casa. La tendencia de los últimos años, ha sido la de hacerlo uno mismo, y esto funciona hasta para el árbol de jade.
Uno de los fertilizantes más poderosos que podemos realizar para potenciar el cuidado de nuestro árbol de jade en primavera, necesita especialmente de cáscara de banana y pocillos de café. Haciendo esta mezcla de manera casera, lograremos fortalecer las células de las plantas, aportando una dosis de nitrógeno y fósforo.
Es importante que a la hora de realizar el fertilizante para el árbol de jade, no se concentre especialmente en las raíces secas, ya que puede quemarla. Lo recomendado es que, previo a esto, se riegue con las recomendaciones propias de la primavera. Además, esto debe realizarse a la par de una exposición solar abundante, especialmente de mañana.
Para poder realizar este fertilizante para aprovechar en nuestro árbol de jade durante la primavera, hay que seguir los siguientes pasos:
- Dejar secar la cáscara de banana al sol
- Molerla hasta hacerla polvo
- Colocarla y mezclarla con la parte superior del sustrato de la planta
- Espolvorear el café seco sobre la parte superior de la tierra una vez al mes