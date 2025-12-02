Cuál es el nombre real y científico del árbol de jade

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (8)

Esos cuidados se profundizan mucho más a partir de la primavera, y es que los cambios a niveles ambientales en el árbol de jade entre ella y el invierno, es muy grande. La exposición a la luz y el riego son los apuntados.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cuál es el nombre real y científico de la planta

Es importante informarnos sobre las distintas plantas que tenemos en casa, para poder apuntar de mejor manera a la hora de los cuidados y formas de estimular su crecimiento. Esto ocurre mucho con el árbol de jade, donde las recomendaciones de los especialistas son muy específicas.

arbol de jade (9)

Si bien no se trata de algo vital para la salud de la planta, pocos conocen realmente información del árbol de jade, salvo los cuidados que hay que tener con ella. Pero cuestiones básicas, como el nombre real y científico, resulta completamente desconocido para muchas de las personas que tienen la suculenta en su hogar.

De acuerdo a sitios como Wikipedia, o especialistas como Infojardín, el nombre real y científico del árbol de jade es Crassula ovata.