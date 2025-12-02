No cabe duda alguna que la planta más buscada del año, es el árbol de jade, una suculenta que se ha ganado el clamor popular con base en la poca cantidad de cuidados que hay que tener para que esté fuerte y sana. Además, "sumó muchos puntos" al ser vinculada con las filosofías energéticas, tales como el Feng Shui.
Cuál es el nombre real y científico del árbol de jade
Pocas personas conocen realmente el nombre científico del árbol de jade, planta que se ha vuelto tendencia en las redes sociales
Todo el mundo conoce, o va conociendo de a poco, información sobre los cuidados que debemos tener con el árbol de jade, o qué época del año es mejor para la planta, o si se puede hacerla florecer en primavera. Hay muchos datos para ir adentrándose sobre este tipo de suculentas, como la forma real y científica en la que la conocen los especialistas en jardinería.
Árbol de jade: por qué es tan positiva la primavera
Explicar por qué el árbol de jade es considerada tendencia durante el año, especialmente en época de primavera, es más que fácil, ya que surge a partir de su belleza estética y de los pocos cuidados que necesita. Además, es una planta muy importante para aquellos que tienen vínculos con Feng Shui u otras filosofías energéticas.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Esos cuidados se profundizan mucho más a partir de la primavera, y es que los cambios a niveles ambientales en el árbol de jade entre ella y el invierno, es muy grande. La exposición a la luz y el riego son los apuntados.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cuál es el nombre real y científico de la planta
Es importante informarnos sobre las distintas plantas que tenemos en casa, para poder apuntar de mejor manera a la hora de los cuidados y formas de estimular su crecimiento. Esto ocurre mucho con el árbol de jade, donde las recomendaciones de los especialistas son muy específicas.
Si bien no se trata de algo vital para la salud de la planta, pocos conocen realmente información del árbol de jade, salvo los cuidados que hay que tener con ella. Pero cuestiones básicas, como el nombre real y científico, resulta completamente desconocido para muchas de las personas que tienen la suculenta en su hogar.
De acuerdo a sitios como Wikipedia, o especialistas como Infojardín, el nombre real y científico del árbol de jade es Crassula ovata.