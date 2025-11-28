Cada vez más personas han optado por contar con un árbol de jade para decorar el interior del hogar y darle un toque fresh, aprovechando que la planta es tendencia por su belleza y pocos cuidados. Además, no podemos negar el atractivo que se le suma a partir del crecimiento desmedido que surge por las condiciones de la primavera, que nos permite probar muchas tareas con ella.
Árbol de jade: ¿debe estar al sol o a la sombra en primavera?
El árbol de jade es una planta muy delicada en cuanto a la exposición directa al sol, especialmente en primavera, donde da durante más horas y es más fuerte
La Crassula ovata, o comúnmente conocida como árbol de jade, es una planta sumamente particular, que profundiza sus cuidados a partir de las condiciones de la primavera, tanto en lo que respecta al riego y a su exposición al sol. La pregunta más común que se da en esta época del año en torno a la suculenta es: ¿debe encontrarse al sol o a la sombra?
Árbol de jade: por qué es tan positiva la primavera
Explicar por qué el árbol de jade es considerada tendencia durante el año, especialmente en época de primavera, es más que fácil, ya que surge a partir de su belleza estética y de los pocos cuidados que necesita. Además, es una planta muy importante para aquellos que tienen vínculos con Feng Shui u otras filosofías energéticas.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Esos cuidados se profundizan mucho más a partir de la primavera, y es que los cambios a niveles ambientales en el árbol de jade entre ella y el invierno, es muy grande. La exposición a la luz y el riego son los apuntados.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
En primavera, el árbol de jade ¿debe estar al sol o a la sombra?
El árbol de jade es una planta muy delicada con sus cuidados y eso no lo podemos dejar pasar, ya que no seguir las recomendaciones en este aspecto puede ser letal para la Crassula ovata. La llegada de la primavera trae consigo un sol más fuerte, algo positivo para la suculenta, pero a lo que debemos prestar mucha atención.
Los especialistas de Infojardín revelan que el árbol de jade es una planta que puede estar al sol, pero con ciertas condiciones, especialmente en primavera. Estos son:
- Se recomienda que no supere las 4 o 6 horas de exposición al sol
- Que se la exponga durante el sol de la mañana
- Pasada las 14, lo mejor es no poner el árbol de jade al sol
Si llegamos a dejar el árbol de jade durante más tiempo o en un horario no recomendado, puede sufrir fuertes consecuencias, sobre todo quemaduras en lo que son sus hojas, que se tornan de color marrón. Inclusive estas pueden caerse.