Árbol de jade: ¿debe estar al sol o a la sombra en primavera?

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (15)

Esos cuidados se profundizan mucho más a partir de la primavera, y es que los cambios a niveles ambientales en el árbol de jade entre ella y el invierno, es muy grande. La exposición a la luz y el riego son los apuntados.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

En primavera, el árbol de jade ¿debe estar al sol o a la sombra?

El árbol de jade es una planta muy delicada con sus cuidados y eso no lo podemos dejar pasar, ya que no seguir las recomendaciones en este aspecto puede ser letal para la Crassula ovata. La llegada de la primavera trae consigo un sol más fuerte, algo positivo para la suculenta, pero a lo que debemos prestar mucha atención.

Árbol de Jade moho.jpg

Los especialistas de Infojardín revelan que el árbol de jade es una planta que puede estar al sol, pero con ciertas condiciones, especialmente en primavera. Estos son:

Se recomienda que no supere las 4 o 6 horas de exposición al sol

Que se la exponga durante el sol de la mañana

Pasada las 14, lo mejor es no poner el árbol de jade al sol

Si llegamos a dejar el árbol de jade durante más tiempo o en un horario no recomendado, puede sufrir fuertes consecuencias, sobre todo quemaduras en lo que son sus hojas, que se tornan de color marrón. Inclusive estas pueden caerse.