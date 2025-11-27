El árbol de jade ¿es macho o hembra?

Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade, que pasa de su fase de reposo a su fase de crecimiento.

El riego es vital para el crecimiento del árbol de jade, y es que la forma en la que se hidrata cambia mucho con la llegada de la primavera, dejando de lado una mirada más regida por días, para pasar a ser más "a ojo". La temperatura y la luz solar hacen que la absorción se dé de una manera diferente, siendo el cambio en el cuidado que más atención necesita.

arbol de jade (2)

En estaciones como el invierno u otoño, el árbol de jade debe de recibir riego cada 4 a 7 días, pero con la llegada de la primavera, se debe hacer de una manera especial. En esta época del año, la clave es regar abundantemente cuando el sustrato de la planta se encuentre completamente seca.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

¿El árbol de jade puede ser hembra o macho?

Para aprovechar los beneficios que otorga la primavera al árbol de jade y realizar las distintas tareas recomendadas por especialistas, es importante conocer a pleno qué genera en la planta. El tema del género de la especie define cuestiones claves como la forma o si puede ser reproducida.

arbol de jade (8)

Los puntos claves que define el género de una planta son:

Producción de frutos o semillas

Manejo estético

Reproducción

Vamos a ponerle punto final a estas dudas sobre el árbol de jade, y aclarar que se trata de una planta hermafrodita, de acuerdo a especialistas de Cultifort.

La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.