Ya no hay motivos por el cual no elegir un árbol de jade para decorar el interior de tu hogar, y es que entre su belleza, más los pocos cuidados que necesita la planta, convence a cualquier fanático de la jardinería. En la primavera, además, la suculenta permite que la persona pueda realizar muchas tareas sobre ella.
El árbol de jade ¿es macho o hembra?
Esta duda que gira en torno al árbol de jade se da entre muchos dueños de esta planta, y es que con otras especies define trabajos que pueden hacerse
Hay muchas plantas y árboles que tienen género, detalle que permite entenderlas de mejor manera, ya que define características propias de la especie, y los interesados en los árboles de jade desconocen el "sexo" de la suculenta. Conoce de forma completa todos los detalles sobre el árbol de jade y su género.
Cómo y cada cuanto regar el árbol de jade en primavera
El árbol de jade es una planta que no necesita de muchos cuidados, por lo que siguiendo las recomendaciones apuntadas a la frecuencia del riego, exposición a luz solar y consejos sobre la ubicación que debe ocupar en casa, la suculenta logrará vivir durante mucho tiempo. La llegada de la primavera comienza a cambiar no solo cuidados, sino también como se desarrolla.
Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade, que pasa de su fase de reposo a su fase de crecimiento.
El riego es vital para el crecimiento del árbol de jade, y es que la forma en la que se hidrata cambia mucho con la llegada de la primavera, dejando de lado una mirada más regida por días, para pasar a ser más "a ojo". La temperatura y la luz solar hacen que la absorción se dé de una manera diferente, siendo el cambio en el cuidado que más atención necesita.
En estaciones como el invierno u otoño, el árbol de jade debe de recibir riego cada 4 a 7 días, pero con la llegada de la primavera, se debe hacer de una manera especial. En esta época del año, la clave es regar abundantemente cuando el sustrato de la planta se encuentre completamente seca.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
¿El árbol de jade puede ser hembra o macho?
Para aprovechar los beneficios que otorga la primavera al árbol de jade y realizar las distintas tareas recomendadas por especialistas, es importante conocer a pleno qué genera en la planta. El tema del género de la especie define cuestiones claves como la forma o si puede ser reproducida.
Los puntos claves que define el género de una planta son:
- Producción de frutos o semillas
- Manejo estético
- Reproducción
Vamos a ponerle punto final a estas dudas sobre el árbol de jade, y aclarar que se trata de una planta hermafrodita, de acuerdo a especialistas de Cultifort.
La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.