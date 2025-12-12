Cómo hacer florecer mi árbol de jade en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Árbol de Jade.jpg

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo hacer que el árbol de jade florezca en primavera

Comúnmente tenemos asociada la idea de que en la primavera, todas las plantas florecen, pero es un pensamiento erróneo, ya que por ejemplo, el árbol de jade no es una especie que florezca durante esta estación. Aun así, hay que saber que esta especie de suculenta o Crassula ovata, si tiene flores muy bellas, pero va "en contra mano" de otras especies.

Plantas árbol de Jade.jpg

De acuerdo a especialistas en jardinería de Infojardín, a pesar de que el árbol de jade sea una planta que se estimula y se desarrolla más en primavera, su ciclo de floración es diferente, y su temporada es a finales de otoño y en invierno. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta para entender como florece esta suculenta, y son las siguientes: