El árbol de jade ha captado la atención de los fanáticos de la jardinería y la decoración hogareña, con una alternativa muy estética y que necesita de muy pocos cuidados para poder mantenerse sana y fuerte. Además, está fuertemente vinculada con una de las filosofías energéticas que son tendencia en la actualidad, como lo es el Feng Shui.
Cómo hacer florecer mi árbol de jade en primavera
Muchos consultan cómo hacer para que el árbol de jade florezca, pero hay algo que se debe saber sobre esta planta y la primavera
A diferencia de muchas otras especies de plantas, la gente no entiende por qué su árbol de jade no florece durante la primavera, sino que sigue toda repleta de hojas verdes y casi sin nada de color. Ante las preguntas de cómo hacer para que florezca su planta, los expertos en jardinería explicaron todo respecto a este tema.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo hacer que el árbol de jade florezca en primavera
Comúnmente tenemos asociada la idea de que en la primavera, todas las plantas florecen, pero es un pensamiento erróneo, ya que por ejemplo, el árbol de jade no es una especie que florezca durante esta estación. Aun así, hay que saber que esta especie de suculenta o Crassula ovata, si tiene flores muy bellas, pero va "en contra mano" de otras especies.
De acuerdo a especialistas en jardinería de Infojardín, a pesar de que el árbol de jade sea una planta que se estimula y se desarrolla más en primavera, su ciclo de floración es diferente, y su temporada es a finales de otoño y en invierno. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta para entender como florece esta suculenta, y son las siguientes:
- Florecen especialmente en días cortos, en las noches largas, de 12 a 14 hs de oscuridad total, por ese otoño y el invierno son tan positivas. En primavera y verano, la planta se desarrolla en tallo y hojas, y en las otras estaciones, florece.
- La falta de floración puede deberse a que sea una planta muy joven, y necesita que pasen de entre 3 y 5 años para que su tronco esté preparado para florecer.
- El frío del invierno y sus noches es ideal para el árbol de jade, experimentar estas condiciones es necesario para que la planta florezca.