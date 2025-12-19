Enrique Shaw, abuelo de la ex legisladora Josefina Canale, será beatificado y su nieta contó cómo fue su historia

Eduardo Shaw 1 Eduardo Shaw en distintos momentos de su vida: adolescente en la escuela militar, ya siendo un joven empresario y el día que se casó con Cecilia Bunge.

Una vida marcada por el trabajo y la fe

Según relató Josefina Canale, Shaw comenzó su vida adulta en la Marina, a la que ingresó a los 15 años. Con el tiempo, tomó una decisión que marcaría su recorrido personal y profesional: abandonar la carrera militar para profundizar su compromiso con la fe católica y trasladar esos valores al mundo del trabajo.

Como empresario, fue propietario de las cristalerías Rigolleau, una firma emblemática del sector industrial. Allí desarrolló una concepción particular de la empresa, a la que entendía como una comunidad de trabajo más que como una estructura jerárquica tradicional. Esa mirada, explicó Canale, se traducía en un trato cercano y respetuoso con sus empleados y en una preocupación constante por las condiciones laborales.

Uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió durante su enfermedad. Cuando Shaw necesitó transfusiones de sangre, alrededor de 400 trabajadores de la fábrica se ofrecieron voluntariamente como donantes. En su última alocución ante los obreros, el empresario pronunció una frase que quedó grabada en la memoria familiar y de quienes lo conocieron: “Estoy feliz porque por mis venas ahora corre sangre de obrero”.

Eduardo Shaw y familia Eduardo Shaw, su esposa Cecilia Bunge y sus 9 hijos. Archivo Familia Shaw

Familia, muerte temprana y legado

En 1943, Enrique Shaw se casó con Cecilia Bunge. Juntos tuvieron nueve hijos. Una de esas hijas es la madre de Josefina Canale, quien no llegó a conocer a su abuelo. Al momento de la muerte de Shaw, en agosto de 1962, una de sus hijas tenía apenas 15 años.

La ex legisladora mendocina explicó que, pese al peso de la figura de Shaw, dentro de la familia su recuerdo siempre estuvo ligado a la vida cotidiana y no a una expectativa de reconocimiento religioso. Por eso, la confirmación del milagro por parte del Vaticano fue recibida con sorpresa.

“Una maravilla, un regalo gigante”, resumió Canale al referirse a la decisión, subrayando que se trató de una alegría inesperada para toda la familia.

El milagro reconocido por el Vaticano

Eduardo Shaw escribiendo

El milagro atribuido a Enrique Shaw ocurrió hace algunos años y fue relatado por Canale durante la entrevista. Un hombre le encomendó la salud de su hijo de cinco años, quien había sufrido una grave lesión al recibir una patada de caballo en la cabeza.

El niño estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de una válvula cuando comenzó a mostrar una mejoría inesperada. Con el correr de los días, se recuperó por completo y no presentó secuelas físicas ni neurológicas. Ese hecho fue evaluado por las instancias médicas y religiosas correspondientes y finalmente reconocido por el Vaticano como milagro.

Este reconocimiento permitió avanzar en la beatificación de Shaw, que se realizará junto a la de once mártires españoles asesinados entre 1936 y 1937 durante la persecución anticristiana. Entre ellos se encuentran nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico de las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

Una asociación que perdura y llega a Mendoza

Canale también recordó que su abuelo fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una organización que promovió activamente la causa de beatificación. La entidad continúa en funcionamiento y cuenta con filiales en distintas provincias, incluida Mendoza.

Para que Enrique Shaw sea declarado santo, el proceso deberá avanzar con la confirmación de un segundo milagro. Mientras tanto, la Iglesia avanza en su beatificación, reconociendo una vida atravesada por la fe, el trabajo y el compromiso social.