El tanque más pesado del planeta Tierra: era tan grande que no podía pasar puentes ni rutas

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ambición por crear el tanque definitivo llevó a la ingeniería alemana a diseñar una máquina descomunal. Este tanque único en el planeta Tierra, pensado para imponerse por pura masa y potencia, terminó siendo un fracaso antes de nacer.
Su tamaño y peso lo hacían incompatible con el planeta Tierra tal como es. Este tanque no podía cruzar puentes, circular por carreteras ni adaptarse a la infraestructura real. La idea de supremacía mecánica chocó de frente con la física y la geografía.
Según el portal especializado War Fare History el Panzer VIII Maus fue diseñado como un tanque superpesado destinado a ser el más grande de todos los tiempos y, en teoría, capaz de derrotar a cualquier otro blindado enemigo. Aunque se construyeron dos prototipos, el Maus nunca entró en combate ni se produjo en serie; su impracticabilidad estuvo en el corazón de su destino.
- tanque alcanzó aproximadamente 188 toneladas, lo que lo convierte en el tanque más pesado jamás fabricado del planeta Tierra. Una masa de tal magnitud hizo que prácticamente ningún puente o estructura de la época pudiera soportarlo sin colapsar.
- fue equipado con un cañón principal de 128 mm, capaz de perforar blindajes enemigos a largas distancias, junto con armamento secundario para defensa cercana, consolidando su papel previsto como una “fortaleza móvil”.
- con su enorme peso y dimensiones, el Maus no podía cruzar la mayoría de los puentes, lo que en la práctica lo ataba a terrenos específicos o lo obligaba a intentar vadear ríos por el fondo, un método poco práctico y peligroso.
- el tamaño del tanque era tan desproporcionado que ninguna red ferroviaria o túnel existente podía transportarlo completo, mover uno de estos prototipos por Europa habría sido una tarea monumental si no imposible.
- aunque se completaron dos prototipos (uno con y otro sin torreta), ninguno participó en combate real. La escasez de combustible, el avance aliado y la impracticabilidad técnica llevaron a que el tanque fuera relegado a pruebas antes de quedar inactivo.