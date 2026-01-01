El tanque más pesado del planeta Tierra: era tan grande que no podía pasar puentes ni rutas

Su tamaño y peso lo hacían incompatible con el planeta Tierra tal como es. Este tanque no podía cruzar puentes, circular por carreteras ni adaptarse a la infraestructura real. La idea de supremacía mecánica chocó de frente con la física y la geografía.

Según el portal especializado War Fare History el Panzer VIII Maus fue diseñado como un tanque superpesado destinado a ser el más grande de todos los tiempos y, en teoría, capaz de derrotar a cualquier otro blindado enemigo. Aunque se construyeron dos prototipos, el Maus nunca entró en combate ni se produjo en serie; su impracticabilidad estuvo en el corazón de su destino.