El metal más caro del planeta Tierra: supera al oro hasta 10 veces y se encuentra en América del Sur

En joyería, el rodio se utiliza como recubrimiento que mejora el brillo y la durabilidad de piezas de alto valor, aportando un lustre inconfundible que eleva cualquier diseño a la categoría de obra maestra. En la industria automotriz, su rol es aún más crítico, los catalizadores que reducen emisiones contaminantes dependen de este metal, convirtiéndolo en un recurso estratégico en la transición hacia tecnologías más limpias y sostenibles.

Los países que poseen este metal

A nivel global, la producción de rodio está concentrada en unos pocos países que poseen yacimientos extraordinarios de metales del grupo del platino. Sudáfrica lidera la producción, aportando cerca del 80% del metal extraído en el planeta Tierra gracias a sus extensos depósitos minerales.

Rusia, especialmente la región de Norilsk, mantiene un papel relevante como proveedor, aprovechando la riqueza de sus suelos en este tipo de minerales. Por su parte, Zimbabue se ha posicionado como un actor importante con su Gran Dique, una formación geológica famosa por la abundancia de metales preciosos, que refuerza la presencia del país en el mercado global.

En este entramado de riqueza y demanda, América del Sur se consolida como un nodo estratégico para el rodio, un metal que, aunque pequeño en cantidad, tiene un impacto gigantesco en industrias, inversiones y tecnología alrededor del mundo. Su valor no se mide solo en dólares, sino en la capacidad de transformar sectores enteros y abrir nuevas oportunidades para la región.