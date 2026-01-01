Colocar un recipiente con hielo y sal frente al ventilador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

De esta manera, el aire que está circulando por el ventilador de pie que estés usando pasa por el recipiente en cuestión y se enfría completamente antes de llegar hacia ti.

Como si fuese poco, el efecto de este truco casero es prolongado, ya que la sal permite que el hielo tarde mucho más tiempo en derretirse.

hielo, sal La mezcla entre el hielo y la sal puede cambiar la temperatura del aire del ventilador.

Ya lo sabes, si quieres un alivio inmediato en momentos de calor extremo, será mejor que llenes un recipiente con sal y hielo y lo coloques frente a tu ventilador. Así podrás hacer un aire acondicionado casero.

Señales que indican que una persona sufre un golpe de calor