El Liverpool de Alexis Mac Allister apenas igualó con el Leeds y se aleja de la punta de la Premier league

Por la 19ª fecha de la Premier League, el Liverpool apenas igualó este jueves de local en Anfield contra el Leeds United en un partido donde no se abrió el marcador. En la formación inicial no estuvo el volante argentino Alexis Mac Allister, que ingresó promediando el complemento.
Este jueves, primer días del año 2026, el Liverpool recibió la visita del Leeds United en su estadio, en una jornada con actividad deportiva similar al Box Day de Navidad en la Premier League. Los hinchas que asistieron al encuentro se fueron defraudados por la falta de efectividad de los Reds, y protestaron contra el entrenador Arne Slot. Con la igualdad se alejan del líder Manchester City.
En otro encuentro de la ronda, el Crystal Palace igualó 1 a 1 en casa con el Fulham. Abrió Mateta a los 39' y empató Caimey a los 80'.
Alexis Mac Allister ingresó en el Liverpool en el complemento
El mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 no estuvo desde el inicio, y su ingreso se produjo a los 66' por el alemán Florian Wirtz.
El encuentro fue chato y tuvo escasas situaciones de gol, y el trámite fue parejo. El objetivo del Liverpool, que marcha en el cuarto puesto con 33 unidades, era el de acercarse al puntero Manchester City (45), pero pese a tener una mayor porcentaje de posesión del balón ( 68,6% a 31,4%) estuvo lejos de lograrlo y los hinchas se retiraron decepcionados.