El Liverpool de Alexis Mac Allister apenas igualó con el Leeds y se aleja de la punta de la Premier league

Este jueves, primer días del año 2026, el Liverpool recibió la visita del Leeds United en su estadio, en una jornada con actividad deportiva similar al Box Day de Navidad en la Premier League. Los hinchas que asistieron al encuentro se fueron defraudados por la falta de efectividad de los Reds, y protestaron contra el entrenador Arne Slot. Con la igualdad se alejan del líder Manchester City.

En otro encuentro de la ronda, el Crystal Palace igualó 1 a 1 en casa con el Fulham. Abrió Mateta a los 39' y empató Caimey a los 80'.