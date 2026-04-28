San Lorenzo y Santos, con la presencia de Neymar, empataron 1-1 en el Nuevo Gasómetro

No se sacaron diferencias en el PT

Con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, San Lorenzo y Santos dijeron presente en el Nuevo Gasómetro. Neymar fue quien, sin dudas, se robó todas las miradas en su retorno a suelo argentino.

Desde el inicio, el Ciclón buscó imponer condiciones y buscó lastimar mediante las trepadas de Nicolás Tripichio y la peligrosidad de Alexis Cuello, exigiendo en más de una oportunidad a Gabriel Brazão, el arquero del elenco brasilero.

El trámite de los primeros 45 minutos fue friccionado. La apertura del marcador llegó a los 27 minutos. Luego de una recuperación de Facundo Gulli, Alexis Cuello sorprendió con un potente remate de media distancia para poner el 1-0.

La alegría local fue breve, ya que cinco minutos más tarde Santos llegó a la igualdad producto de una buena jugada colectiva. Neymar desarticuló a la defensa tras un pase de Rollheiser. El ex River pisó el área y asistió, de taco, a Gabigol quien con una definición cruzada de zurda puso el 1-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

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La paridad continuó en el complemento

En la segunda etapa San Lorenzo mantuvo la iniciativa y el dominio territorial, buscando quebrar la paridad. Sin embargo careció de la profundidad necesaria para vulnerar nuevamente a Gabriel Brazão.

Por su parte, el Santos de Brasil apostó a replegarse y salir de contragolpe, aprovechando los destellos de Neymar, quien aunque mostró su clase, no logró ser determinante para dar vuelta el resultado.

Los minutos pasaron, el marcador no se movió y los equipos repartieron puntos en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Como consecuencia del empate, el Ciclón lidera la zona con cinco puntos: dos más que Deportivo Cuenca y tres más que Recoleta y Santos.