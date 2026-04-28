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San Lorenzo y Santos, con la presencia de Neymar, empataron 1-1 en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Santos empataron 1-1 en el Nuevo Gasómetro. Alexis Cuello y Gabigol fueron los encargados de convertir para sus equipos, ambos en la primera etapa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
San Lorenzo y Santos repartieron puntos en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Santos repartieron puntos en el Nuevo Gasómetro.

En una noche cargada de mística y con figuras de talla mundial, San Lorenzo y Santos igualaron 1-1 en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El encuentro, que tuvo como gran condimento el regreso de Neymar a suelo argentino, cumplió con las expectativas de un duelo de alto voltaje.

Alexis Cuello abrió la cuenta para el dueño de casa, pero la jerarquía del elenco brasilero apareció para, rápidamente, igualar las acciones de la mano de Gabigol, quien le puso la frutilla del postre a una buena jugada colectiva entre Neymar y Rollheiser.

San Lorenzo - Santos

No se sacaron diferencias en el PT

Con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, San Lorenzo y Santos dijeron presente en el Nuevo Gasómetro. Neymar fue quien, sin dudas, se robó todas las miradas en su retorno a suelo argentino.

Desde el inicio, el Ciclón buscó imponer condiciones y buscó lastimar mediante las trepadas de Nicolás Tripichio y la peligrosidad de Alexis Cuello, exigiendo en más de una oportunidad a Gabriel Brazão, el arquero del elenco brasilero.

El trámite de los primeros 45 minutos fue friccionado. La apertura del marcador llegó a los 27 minutos. Luego de una recuperación de Facundo Gulli, Alexis Cuello sorprendió con un potente remate de media distancia para poner el 1-0.

La alegría local fue breve, ya que cinco minutos más tarde Santos llegó a la igualdad producto de una buena jugada colectiva. Neymar desarticuló a la defensa tras un pase de Rollheiser. El ex River pisó el área y asistió, de taco, a Gabigol quien con una definición cruzada de zurda puso el 1-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

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La paridad continuó en el complemento

En la segunda etapa San Lorenzo mantuvo la iniciativa y el dominio territorial, buscando quebrar la paridad. Sin embargo careció de la profundidad necesaria para vulnerar nuevamente a Gabriel Brazão.

Por su parte, el Santos de Brasil apostó a replegarse y salir de contragolpe, aprovechando los destellos de Neymar, quien aunque mostró su clase, no logró ser determinante para dar vuelta el resultado.

Los minutos pasaron, el marcador no se movió y los equipos repartieron puntos en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Como consecuencia del empate, el Ciclón lidera la zona con cinco puntos: dos más que Deportivo Cuenca y tres más que Recoleta y Santos.

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