Franco Colapinto cumplió un sueño más en la previa del GP de Miami: la imagen que da la vuelta al mundo

El sueño cumplido de Franco Colapinto junto a los campeones del mundo

Este encuentro era uno de los más anhelados por los fanáticos y por el propio Colapinto, quien recientemente manifestó públicamente su deseo de conocer al astro rosarino.

El momento fue capturado en una imagen que rápidamente se volvió viral, donde se los ve sonrientes junto a Rodrigo De Paul, el Motorcito de la Scaloneta, consolidando una cumbre de ídolos argentinos que une la pasión de las pistas con la magia del campo de juego.

De Paul - Messi - Colapinto Franco Colapinto cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi.

Durante la visita, los protagonistas compartieron una charla distendida y posaron para las cámaras con camisetas firmadas, simbolizando el apoyo mutuo entre representantes de distintas disciplinas.

Para Colapinto, este gesto representa una inyección anímica fundamental antes de subirse a su monoplaza de Alpine para enfrentar el desafiante trazado urbano de Miami, donde buscará sumar puntos importantes en el campeonato de pilotos de 2026.

¿Qué había dicho Colapinto sobre Messi?

Frente a la posibilidad de conocer a Lionel Messi, el piloto argentino declaró el domingo pasado en el Road Show en Buenos Aires: "Yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría mucha vergüenza".

Embed ¿Tendremos encuentro entre LEO MESSI y FRANCO COLAPINTO en Miami?



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wtNfZhlXJl — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Con una timidez que no lo caracteriza, el piloto argentino expresó: "Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no en otro momento"; no obstante, luego agregó: "Llevo el helado".

Franco Colapinto - GP Miami Franco Colapinto competirá desde el viernes en el GP de Miami.

El cronograma del GP de Miami