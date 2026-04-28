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Cuándo juegan la Lepra y el Lobo sus partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura que fue reprogramada

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen día y horario establecido para sus partidos ante Aldosivi y Defensa y Justicia, correspondientes a la fecha 9, que completarán la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo y la Lepra ya tienen fecha para sus partidos postergados.

El Lobo y la Lepra ya tienen fecha para sus partidos postergados.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen día y horario establecido para sus partidos ante Aldosivi y Defensa y Justicia, correspondientes a la fecha 9, que fueron reprogramados y completarán la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.

La Lepra, ya clasificada a los playoffs en el primer puesto de la Zona B, viajará a Mar del Plata para jugar con Aldosivi el domingo 3 de mayo a las 13.30 y el Lobo cerrará el primer semestre en su estadio ante Defensa y Justicia el lunes 3 de mayo a las 17.

Independiente Rivadavia
La Lepra, en un gran momento, ir&aacute; a Mar del Plata para jugar el domingo por el Torneo Apertura.

La Lepra, en un gran momento, irá a Mar del Plata para jugar el domingo por el Torneo Apertura.

Con la clasificación asegurada y en medio de dos partidos de Copa Libertadores, es un hecho que Independiente Rivadavia jugará en la Ciudad Feliz con un equipo alternativo y a la espera de la definición del 8vo de la Zona A, su primer rival en los playoffs.

Del lado de Gimnasia y Esgrima el encuentro marcará el cierre del primer semestre y el objetivo será recuperarse de la derrota en el clásico y sumar puntos en la lucha por la permanencia.

La definición de los clasificados a los playoffs

En la última fecha por la Zona A los 4 lugares disponibles se definirán el sábado 2 de mayo entre Lanús (23), San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18).

Por el lado de la Zona B también hay 4 lugares disponibles y los disputarán Belgrano, Gimnasia La Plata (los dos tienen 23), Huracán, Barracas (ambos con 21), Racing (20), Tigre y Sarmiento (los dos con 19).

Por ahora los cruces de octavos de final serían: Estudiantes vs. Barracas, Boca vs. Huracán, Vélez vs. Gimnasia La Plata, Talleres vs. Belgrano, Central vs. Lanús, Argentinos Juniors vs. San Lorenzo, River vs. Independiente e Independiente Rivadavia vs. Unión.

La reprogramación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Sábado 2/5

  • 14 Barracas Central vs. Banfield
  • 14.30 Lanús vs. Deportivo Riestra
  • 16.15 Central Córdoba vs. Boca Juniors
  • 18.45 San Lorenzo vs. Independiente
  • 18.45 Unión vs. Talleres
  • 21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 3/5

  • 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
  • 16 Racing Club vs. Huracán
  • 16 Rosario Central vs. Tigre
  • 16 Belgrano vs. Sarmiento
  • 16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors
  • 18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4/5

  • 17 Gimnasia y Esgrima vs. Defensa y Justicia
  • 19.15 Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys
  • 21.30 Estudiantes RC vs. Instituto

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