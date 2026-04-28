Cuándo juegan la Lepra y el Lobo sus partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura que fue reprogramada

Con la clasificación asegurada y en medio de dos partidos de Copa Libertadores, es un hecho que Independiente Rivadavia jugará en la Ciudad Feliz con un equipo alternativo y a la espera de la definición del 8vo de la Zona A, su primer rival en los playoffs.

Del lado de Gimnasia y Esgrima el encuentro marcará el cierre del primer semestre y el objetivo será recuperarse de la derrota en el clásico y sumar puntos en la lucha por la permanencia.

La definición de los clasificados a los playoffs

En la última fecha por la Zona A los 4 lugares disponibles se definirán el sábado 2 de mayo entre Lanús (23), San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18).

Por el lado de la Zona B también hay 4 lugares disponibles y los disputarán Belgrano, Gimnasia La Plata (los dos tienen 23), Huracán, Barracas (ambos con 21), Racing (20), Tigre y Sarmiento (los dos con 19).

Por ahora los cruces de octavos de final serían: Estudiantes vs. Barracas, Boca vs. Huracán, Vélez vs. Gimnasia La Plata, Talleres vs. Belgrano, Central vs. Lanús, Argentinos Juniors vs. San Lorenzo, River vs. Independiente e Independiente Rivadavia vs. Unión.

La reprogramación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Sábado 2/5

14 Barracas Central vs. Banfield

14.30 Lanús vs. Deportivo Riestra

16.15 Central Córdoba vs. Boca Juniors

18.45 San Lorenzo vs. Independiente

18.45 Unión vs. Talleres

21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 3/5

13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

16 Racing Club vs. Huracán

16 Rosario Central vs. Tigre

16 Belgrano vs. Sarmiento

16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors

18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4/5