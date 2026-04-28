Cuándo juegan la Lepra y el Lobo sus partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura que fue reprogramada

Con la clasificación asegurada y en medio de dos partidos de Copa Libertadores, es un hecho que Independiente Rivadavia jugará en la Ciudad Feliz con un equipo alternativo y a la espera de la definición del 8vo de la Zona A, su primer rival en los playoffs.
Del lado de Gimnasia y Esgrima el encuentro marcará el cierre del primer semestre y el objetivo será recuperarse de la derrota en el clásico y sumar puntos en la lucha por la permanencia.
La definición de los clasificados a los playoffs
En la última fecha por la Zona A los 4 lugares disponibles se definirán el sábado 2 de mayo entre Lanús (23), San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18).
Por el lado de la Zona B también hay 4 lugares disponibles y los disputarán Belgrano, Gimnasia La Plata (los dos tienen 23), Huracán, Barracas (ambos con 21), Racing (20), Tigre y Sarmiento (los dos con 19).
Por ahora los cruces de octavos de final serían: Estudiantes vs. Barracas, Boca vs. Huracán, Vélez vs. Gimnasia La Plata, Talleres vs. Belgrano, Central vs. Lanús, Argentinos Juniors vs. San Lorenzo, River vs. Independiente e Independiente Rivadavia vs. Unión.
La reprogramación de la fecha 9 del Torneo Apertura
Sábado 2/5
- 14 Barracas Central vs. Banfield
- 14.30 Lanús vs. Deportivo Riestra
- 16.15 Central Córdoba vs. Boca Juniors
- 18.45 San Lorenzo vs. Independiente
- 18.45 Unión vs. Talleres
- 21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata
Domingo 3/5
- 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
- 16 Racing Club vs. Huracán
- 16 Rosario Central vs. Tigre
- 16 Belgrano vs. Sarmiento
- 16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors
- 18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán
Lunes 4/5
- 17 Gimnasia y Esgrima vs. Defensa y Justicia
- 19.15 Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys
- 21.30 Estudiantes RC vs. Instituto