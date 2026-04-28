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Cuánto ganó Tomás Etcheverry por haber llegado a octavos de final del Masters 1000 de Madrid

Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al caer ante el francés Arthur Fils.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Etcheverry quedó eliminado en Madrid.

Etcheverry quedó eliminado en Madrid.

Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al caer ante el francés Arthur Fils y Francisco Cerúndolo es el último argentino que sigue con vida en el cuadro masculino del torneo que se juega en la capital española.

Etcheverry, preclasificado 25, cayó por 6-3 y 6-4 ante el reciente campeón del Trofeo Conde de Godó, pero sumó 100 puntos en el ranking mundial y un premio de 92.470 dólares.

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Tomás Etcheverry está en su mejor temporada pese a la derrota en el Masters 1000 de Madrid.

Tomás Etcheverry está en su mejor temporada pese a la derrota en el Masters 1000 de Madrid.

De esta manera, el nacido en La Plata alcanzará este lunes el puesto 25 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera, además de haber aumentado sus ganancias en lo que va del año por encima de 1.100.000 dólares.

Tomás Etcheverry nunca había jugado los octavos de final de un Masters 1000 y en 2026 ya lo hizo en Miami, Montecarlo y Madrid ratificando su buen momento.

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Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo, preclasificado 16, jugará este martes a las 14 hora argentina ante el belga Alexander Blockx en busca de un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El mejor tenista argentino del momento necesita ganar para no perder puntos en el ranking ya que en 2025 llegó a semifinales.

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