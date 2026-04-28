Clima: la ciencia determinó que hay hongos que pueden influir en el tiempo

Muchos de estos ejemplares forman parte de los líquenes que crecen sobre árboles y rocas. La proteína les permite capturar la humedad del aire durante las mañanas frías para transformarla en escarcha. Cuando el sol calienta el entorno, el hielo se derrite y proporciona el agua necesaria para la supervivencia en lugares áridos. Esta herramienta biológica funciona como un sistema de riego autónomo que asegura la hidratación de la colonia.

hongo El estudio realizado por microbiólogos de Virginia Tech determinó que las proteínas fúngicas pueden ser transportadas por el viento hacia la atmósfera, donde actúan como núcleos de nucleación mucho más abundantes que los bacterianos, lo que otorga a estas especies un rol protagónico en la formación de nubes y lluvias.

Formación de núcleos de hielo

Las proteínas de los hongos llegan a la atmósfera transportadas por el viento o los procesos de evaporación. Una vez en las nubes, estas partículas actúan como núcleos de nucleación que agrupan gotas de agua hasta generar cristales pesados. Al ganar masa, estos cristales caen en forma de nieve o lluvia hacia la superficie terrestre. La investigación sugiere que estos organismos podrían ser más determinantes que las bacterias en la regulación del clima a nivel global.

La capacidad de secreción de un solo individuo es masiva, lo que multiplica su presencia en las corrientes de aire. Este mecanismo natural mantiene activo el ciclo hídrico y permite que la vida influya en la estabilidad de los ecosistemas. El estudio resalta que la cantidad de proteínas liberadas al ambiente es suficiente para generar cambios perceptibles en la nubosidad. La relación entre el reino fungi y el tiempo resulta ser un factor clave para la biodiversidad planetaria.

Alternativas naturales para la lluvia

hongo bosque El estudio realizado por microbiólogos de Virginia Tech determinó que las proteínas fúngicas pueden ser transportadas por el viento hacia la atmósfera, donde actúan como núcleos de nucleación mucho más abundantes que los bacterianos, lo que otorga a estas especies un rol protagónico en la formación de nubes y lluvias.

El descubrimiento realizado por la ciencia ofrece una oportunidad para modificar las técnicas humanas de siembra de nubes. Actualmente se emplea yoduro de plata, un químico con propiedades tóxicas, para intentar combatir las sequías. Las proteínas fúngicas representarían una opción orgánica y biodegradable para realizar la misma tarea sin dañar el medio ambiente. Los científicos consideran que producir estos componentes a gran escala podría revolucionar la gestión de los recursos hídricos.

El aprovechamiento de estas funciones biológicas permitiría una intervención más armoniosa con la naturaleza. Al entender cómo los hongos han moldeado la atmósfera durante milenios, surge la posibilidad de replicar sus métodos de forma controlada. Esta investigación no solo aclara un misterio evolutivo, sino que propone soluciones prácticas frente a las crisis hídricas actuales. La interacción constante entre los seres vivos y la atmósfera sigue sorprendiendo por su complejidad y eficacia.