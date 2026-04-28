Pronóstico del tiempo: desde este martes suben las temperaturas máximas y se mantienen los días estables

Pronóstico del tiempo en Mendoza - otoño - deportes - caminatas en el Parque General San Martín El pronóstico del tiempo anticipa tardes muy agradables de otoño. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Celia Duek

Por otro lado, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en la cordillera de San Rafael y Malargüe, y en esa comuna también se espera viento Zonda desde la tarde.

Pronóstico del tiempo con días agradables de otoño

Maximiliano Viale adelantó que desde hoy y por lo menos hasta el viernes se viene una seguidilla de días con buen tiempo y estabilidad, sin probabilidad de lluvias.

Las temperaturas irán en ascenso y el miércoles se espera un amanecer con una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa que para el jueves y viernes las mínimas que rondarán entre los 7 u 8 grados y en las tardes las temperaturas llegarán a los 23 grados.