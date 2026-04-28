Luego de un mes de llegado el otoño, los días son más fríos a pesar de tener cielo despejado y el sol a pleno. De todas formas, el pronóstico del tiempo anticipa que desde este martes suben levemente las temperaturas luego de un lunes con aire helado.
Pronóstico del tiempo: desde este martes suben las temperaturas máximas y se mantienen los días estables
Las mínimas y máximas subirán desde este martes, aunque las mañanas seguirán frías y las tardes serán un poco más agradables, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale detalló que el amanecer de este martes comenzó con temperaturas más elevadas que las del lunes, cuando la mínima fue de 1.8 grados.
Además, para hoy se espera que en la tarde la máxima llegue a los 19 o 20 grados, con cielo despejado y pleno sol.
Por otro lado, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en la cordillera de San Rafael y Malargüe, y en esa comuna también se espera viento Zonda desde la tarde.
Pronóstico del tiempo con días agradables de otoño
Maximiliano Viale adelantó que desde hoy y por lo menos hasta el viernes se viene una seguidilla de días con buen tiempo y estabilidad, sin probabilidad de lluvias.
Las temperaturas irán en ascenso y el miércoles se espera un amanecer con una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa que para el jueves y viernes las mínimas que rondarán entre los 7 u 8 grados y en las tardes las temperaturas llegarán a los 23 grados.