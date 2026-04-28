Torneo Apertura: las posiciones y la clasificación a los playoffs faltando solo una fecha

En la última fecha por la Zona A los 4 lugares disponibles se definirán entre Lanús (23), San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18).

Por el lado de la Zona B también hay 4 lugares disponibles y los disputarán Belgrano, Gimnasia La Plata (los dos tienen 23), Huracán, Barracas (ambos con 21), Racing (20), Tigre y Sarmiento (los dos con 19).

Por ahora los cruces de octavos de final serían: Estudiantes vs. Barracas, Boca vs. Huracán, Vélez vs. Gimnasia La Plata, Talleres vs. Belgrano, Central vs. Lanús, Argentinos Juniors vs. San Lorenzo, River vs. Independiente e Independiente Rivadavia vs. Unión.

milton boca 1 Boca es uno de los clasificados antes de la última fecha.

Los partidos que faltan jugarse

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Barracas Central vs. Banfield

Belgrano vs. Sarmiento

Rosario Central vs. Tigre

Central Córdoba vs. Boca Juniors

Estudiantes RC vs. Instituto

Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors

Gimnasia y Esgrima vs. Defensa y Justicia

Lanús vs. Deportivo Riestra

Platense vs. Estudiantes de La Plata

Racing Club vs. Huracán

River Plate vs. Atlético Tucumán

San Lorenzo vs. Independiente

Unión vs. Talleres

Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys

Vélez no pudo alcanzar la punta

Vélez no pudo sostener la victoria y terminó empatando 2-2 con Unión de Santa Fe, en condición de local, en el marco de la fecha 16 de la Zona A.

En el estadio José Amalfitani, Florián Monzón abrió el marcador para el Fortín a los 11' mientras que Julián Palacios lo empató a los 16'. Sin embargo, a los 46', nuevamente Monzón anotó y adelantó a Vélez en el resultado.

velez 1 Vélez dejó pasar la chance de ser puntero.

En el complemento, a los 23', Agustín Colazo empató nuevamente el partido para Unión y en el tiempo de descuento, a los 49', Lucas Robertone vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado en Vélez.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 27 puntos y se mantiene como escolta, desperdiciando la chance de sacarle el liderazgo de la Zona A a Estudiantes de La Plata, del cual está a una unidad.

Embed - VÉLEZ IGUALÓ CON UNIÓN Y NO PUDO LLEGAR A LA PUNTA DE LA ZONA A | Vélez 2-2 Unión | RESUMEN

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Vélez recibirá a Newell's en el estadio José Amalfitani con horario y día a confirmar.

Por su parte, el equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a los 20 puntos y quedó octavo, dentro de los puestos de playoffs.

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Unión recibirá a Talleres en el estadio 15 de Abril con horario y día a confirmar. De ganar, el Tatengue sellará su clasificación a los playoffs.

Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Huracán

Argentinos Juniors consiguió una gran victoria como visitante al vencer 2 a 1 a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Globo había arrancado arriba con gol de Facundo Waller, pero el equipo de La Paternal reaccionó y se llevó tres puntos clave.

Huracán golpeó primero a los 12' del primer tiempo, cuando Waller puso el 1-0 para el local. Sin embargo, Argentinos no se desordenó y encontró la igualdad a los 33', a través de Tomás Molina, quien aplicó la ley del ex para marcar el 1-1.

Embed - EL BICHO GANÓ Y HURACÁN NO PUDO ASEGURAR SU CUPO A LOS PLAYOFFS | Huracán 1-2 Argentinos | RESUMEN

En el complemento, el Bicho terminó de concretar la remontada con el tanto de Morales, que selló el 2-1 definitivo y dejó a Huracán sin la posibilidad de asegurar su clasificación.

Con este resultado, Argentinos -ya clasificado- sumó un triunfo de mucho valor y se acomodó en el tercer puesto, mientras que Huracán deberá buscar en la última fecha el boleto a la próxima instancia del campeonato.

Las posiciones faltando una fecha

tabla 1