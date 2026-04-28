Rene descartes (1)

La frase de filosofía que la mayoría malinterpreta: el verdadero significado de "Pienso, luego existo"

Descartes formuló esta frase como un punto de partida en su búsqueda de una certeza absoluta. En Meditaciones metafísicas, obra clave de la filosofía, decide dudar de todo: de los sentidos, del mundo e incluso de su propio cuerpo. Pero en medio de esa duda radical descubre algo imposible de negar: mientras duda o piensa, necesariamente existe como alguien que está pensando.

Por eso, “Cogito, ergo sum”, cuya traducción más precisa es “Pienso, luego existo”, no es una frase decorativa, sino el fundamento sobre el que Descartes intenta reconstruir todo el conocimiento. La idea no es que el pensamiento “genere” la existencia, sino que la existencia se vuelve evidente en el mismo acto de pensar. Si hay pensamiento consciente, hay un sujeto que existe en ese instante.

Rene descartes (1)

Filosofía: el inicio del método

La traducción más precisa no sería solo “Pienso, luego existo”, sino algo como “Mientras pienso, puedo estar seguro de que existo”. Este matiz es importante porque no afirma que el pensamiento sea la causa de la existencia, sino que el acto de pensar es la prueba clara e incuestionable de que uno existe como entidad consciente.

Es decir, se puede interpretar la frase “Pienso, luego existo”, como el punto cero desde el cual Descartes pretendía demostrar la existencia de otras cosas, a partir del reconocimiento de nuestra propia existencia.

Entender correctamente esta frase permite profundizar en la filosofía cartesiana y en la importancia de la duda metódica y la autoconciencia como fundamentos del conocimiento. Así, más que una simple frase hecha, “Cogito, ergo sum” es un hito en la historia del pensamiento que desafía a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar certezas verdaderas.