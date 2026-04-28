Real Madrid comienza la limpieza: el futuro de Franco Mastantuono lejos de la Casa Blanca y de River

Real Madrid comienza la limpieza del plantel

Que un equipo enorme como el Real Madrid no gane títulos en una temporada es sorprendente, que no lo haga en dos ya es inaceptable. Al menos así lo entiende Florentino Pérez, presidente de la institución, quien comenzó las gestiones para volver a forjar a un equipo ganador.

Según reveló Diario Sport, el conjunto blanco buscará vender hasta a cinco jugadores de manera definitiva. Ese es el caso de Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran García y Gonzalo García. A los mencionados también se le suman David Alaba y Dani Carvajal, aunque sus situaciones son diferentes.

Mientras que al defensor central austriaco se le vence el contrato en junio y no será renovado, en el caso del lateral español existe la posibilidad de extender su vínculo por una temporada más teniendo en cuenta que se trata de un jugador histórico del Real Madrid al punto de ser uno de los capitanes.

En cuanto a Gonzalo García, uno de los goleadores que tuvo el Mundial de Clubes 2025, intentarán venderlo por una jugosa cifra de dinero y el destino que suena más fuerte es el Borussia Dortmund. En esta oportunidad el arreglo incluiría una cláusula de recompra, al igual que el contrato que firmaron con el Como 1907 con Nicolás Paz.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono es silbado por los hinchas del Real Madrid.

El futuro de Mastantuono lejos del Real Madrid

La actualidad futbolística de Franco Mastantuono está muy lejos de la ideal: llegó a España con 17 años, cumplió los 18 y recién ahí firmó su contrato profesional para poder comenzar a entrenar con el resto del plantel. Pero ni como titular ni como suplente supo desplegar el juego que lo llevó a ser convocado por la Selección argentina, al punto que Lionel Scaloni está analizando no llevarlo al Mundial.

Es por eso que el Real Madrid buscará cederlo con el objetivo que sume minutos y logre afianzarse en el fútbol europeo en otro equipo. De esta manera la cesión se realizaría sin opción de compra, así - una vez afianzado - pueda regresar a jugar en la Casa Blanca del fútbol.

River no figura en los planes del conjunto europeo porque tienen una política de no ceder jugadores a Sudamérica ya que, justamente, el fin es que los jóvenes deportistas puedan hacer pie en los torneos del Viejo Continente.

No se trata de una estrategia aislada ya que lo mismo realizaron (como recién se mencionó) con Nico Paz en el Como italiano y con Endrick que - al fin - logró brillar en Lyon.