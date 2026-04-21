Franco Mastantuono vivió otro mal momento en el Real Madrid a pesar del triunfo sobre Alavés

El joven delantero Franco Mastantuono tuvo otra mala jornada en el Real Madrid. El ex River Plate ingresó en el equipo merengue, que este martes le ganó al Alavés 2 a 1, de local, por la fecha 33 de la Liga española.
Franco Mastantuono la volvió a pasar mal en el Real Madrid, que este martes le ganó al Alavés 2 a 1, de local, por la fecha 33 de la Liga española
El joven delantero Franco Mastantuono tuvo otra mala jornada en el Real Madrid. El ex River Plate ingresó en el equipo merengue, que este martes le ganó al Alavés 2 a 1, de local, por la fecha 33 de la Liga española.
Real Madrid ganó tras la dura eliminación en la Champions League ante el Bayern Múnich de Alemania. En su regreso al Santiago Bernabéu, el conjunto merengue se impuso con lo justo al Alavés y las críticas recayeron sobre Franco Mastantuono, quien pagó los platos rotos y fue silbado.
El Real se imponía con los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior -quienes también fueron abucheados por los fanáticos del equipo local en los primeros minutos- y el técnico Álvaro Arbeloa decidió hacer ingresar al argentino a los 13 minutos del complemento en reemplazo de Arda Güler. En el momento en que el cuarto árbitro exhibió el cartel digital, el Bernabéu silbó al ex River.
Mastantuono alcanzó los 30 partidos oficiales con la camiseta blanca, sumando un saldo de tres goles y dos asistencias desde su llegada. Su última participación fue en la caída por Champions, donde solo pudo aportar un puñado de minutos antes de que el Bayern sentenciara la serie en los instantes finales.
Mastantuono no logró gravitar. Apenas registró nueve toques de la pelota y probó con dos remates lejanos que no inquietaron al arquero rival, protagonizando una nueva actuación que denota su falta de confianza.
El flojo nivel individual de Mastantuono no es un caso aislado, sino que puede entenderse como el reflejo de un Madrid que no termina de convencer. Actualmente, en la Liga española e ubica a seis puntos del Barcelona, que aún debe un partido, y el panorama es sombrío: todo indica que el club cerrará su segunda temporada consecutiva sin ganar.