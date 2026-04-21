Franco Mastantuono vivió otro mal momento en el Real Madrid a pesar del triunfo sobre Alavés

Mastantuono alcanzó los 30 partidos oficiales con la camiseta blanca, sumando un saldo de tres goles y dos asistencias desde su llegada. Su última participación fue en la caída por Champions, donde solo pudo aportar un puñado de minutos antes de que el Bayern sentenciara la serie en los instantes finales.

Mastantuono no logró gravitar. Apenas registró nueve toques de la pelota y probó con dos remates lejanos que no inquietaron al arquero rival, protagonizando una nueva actuación que denota su falta de confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2046709350517899373&partner=&hide_thread=false MASTANTUONO FUE SILBADO: El argentino recibió silbidos en el Bernabéu cuando ingresó frente al Alavés. pic.twitter.com/jc21rKK2ni — Derechazo (@derechazoar) April 21, 2026

El flojo nivel individual de Mastantuono no es un caso aislado, sino que puede entenderse como el reflejo de un Madrid que no termina de convencer. Actualmente, en la Liga española e ubica a seis puntos del Barcelona, que aún debe un partido, y el panorama es sombrío: todo indica que el club cerrará su segunda temporada consecutiva sin ganar.