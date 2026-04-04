Martín Demichelis le ganó el duelo a Franco Mastantuono y Mallorca sorprendió al Real Madrid

En una tarde épica, el Mallorca de Martín Demichelis, en condición de local, logró una victoria agónica por 2-1 ante el Real Madrid, con Franco Mastantuono, sumando tres puntos vitales que le permiten salir de la zona de descenso directo en LaLiga.
El Mallorca de Martín Demichelis, en condición de local, logró una victoria agónica ante el Real Madrid, sumando tres puntos vitales en LaLiga.
En una tarde épica, el Mallorca de Martín Demichelis, en condición de local, logró una victoria agónica por 2-1 ante el Real Madrid, con Franco Mastantuono, sumando tres puntos vitales que le permiten salir de la zona de descenso directo en LaLiga.
El equipo bermellón se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Manu Morlanes y aunque los locales resistieron con solidez el dominio merengue, parecía que el partido se escapaba cuando el brasileño Éder Militão igualó el marcador de cabeza en el minuto 88.
Sin embargo, en el primer minuto del descuento, el kosovar Vedat Muriqi apareció como héroe para anotar el gol de la victoria, desatando la locura en Son Moix.
Un triunfo histórico para el Mallorca de Martín Demichelis, quien asumió la dirección técnica con el claro objetivo de lograr la permanencia, armó un equipo compacto, disciplinado y ha sumado 7 puntos en 4 fechas.
Con este resultado, el Mallorca respira en la tabla, está en el puesto 17 con 31 puntos y sueña con la salvación, mientras que el Real Madrid ve cómo se complica su pelea por el título de LaLiga ya que quedó a 4 del Barcelona (juega más tarde con el Atlético de Madrid) faltando 8 fechas y ahora se enfoca en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.
En el Real Madrid, que dominó pero careció de efectividad y intensidad, ingresó desde el banco Franco Mastantuono, justamente ante el DT que lo hizo debutar en la Primera de River.
El mediocampista sumó unos minutos (ingresó a los 76'), recibió una tarjeta amarilla y no pudo sumar demasiados méritos en su objetivo de ganarse un lugar no solo en el conjunto merengue sino en la Selección argentina que irá al Mundial 2026.