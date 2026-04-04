Martín Demichelis le ganó el duelo a Franco Mastantuono y Mallorca sorprendió al Real Madrid

Un triunfo histórico para el Mallorca de Martín Demichelis, quien asumió la dirección técnica con el claro objetivo de lograr la permanencia, armó un equipo compacto, disciplinado y ha sumado 7 puntos en 4 fechas.

Embed - ¡LOCURA! LA MICHONETA DERROTÓ AL MADRID Y SALIÓ DEL DESCENSO | Mallorca 2-1 Real Madrid | RESUMEN

Con este resultado, el Mallorca respira en la tabla, está en el puesto 17 con 31 puntos y sueña con la salvación, mientras que el Real Madrid ve cómo se complica su pelea por el título de LaLiga ya que quedó a 4 del Barcelona (juega más tarde con el Atlético de Madrid) faltando 8 fechas y ahora se enfoca en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2040479464593719577&partner=&hide_thread=false El discurso de Demichelis en rueda de prensa tras ganar al Real Madrid:



“Con los pies sobre la tierra, pero con la mirada hacia el cielo”.



“Vamos a seguir trabajando humildes, solo hemos sumado tres puntos”. pic.twitter.com/WvyD4GbOxm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 4, 2026

Demichelis vs. Mastantuono: el maestro superó al alumno

En el Real Madrid, que dominó pero careció de efectividad y intensidad, ingresó desde el banco Franco Mastantuono, justamente ante el DT que lo hizo debutar en la Primera de River.

El mediocampista sumó unos minutos (ingresó a los 76'), recibió una tarjeta amarilla y no pudo sumar demasiados méritos en su objetivo de ganarse un lugar no solo en el conjunto merengue sino en la Selección argentina que irá al Mundial 2026.