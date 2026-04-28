Deportivo Maipú se consolida con los goles de Juan Pablo Gobetto y Echeverría como DT

- Me parece que se están confundiendo, pero bueno, por ahora lo agarramos.

- Bueno, era necesario, ¿no?, acomodarse, habían arrancado por ahí con algunas dudas. Yo creo que más en la falta de resultados que en el juego, porque en el juego estaban bien, sin embargo, bueno, pudieron corregir sobre la marcha.

- Sí, creo que como decía, necesitábamos sumar de a tres para agarrar esa confianza, poder solidificar lo bueno que veníamos haciendo y creo que con el arco en cero y con estos triunfos venimos dando muestras de que queremos seguir para adelante.

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- Hubo cambio de entrenador, asumió Echeverría. ¿Cambió en algo? Porque a partir de ahí justo se empiezan a dar los resultados positivos.

- Por ahí, todo cambio de aire viene bien. Creo que no es solamente el técnico. Nosotros veníamos haciendo cosas también que no era lo que correspondía. No veníamos teniendo las mejores actuaciones, pero como dijiste, necesitábamos por ahí esa cuota de confianza que nos dio el primer triunfo con Colegiales.

- Hoy por hoy se ve un equipo que quiere seguir en progreso. 7 de 9 con el técnico nuevo y se viene ni más ni menos que Gimnasia de Jujuy, que es el líder, que es un equipo que ha arrancado muy bien y el que más puntos ha sumado en las dos zonas. ¿Es una medida muy importante para ver dónde está Maipú?

- Sí, totalmente. Creo que lo primordial y lo más importante fueron estos primeros tres partidos para consolidar una base, para, como te dije, rectificar el arco en cero, que era algo que nos venía costando. Así que a partir de ahora, trabajar toda esta semana para ir a Jujuy y hacer un gran partido.

Embed - Deportivo Maipú busca consolidarse tras el cambio de técnico

- Bueno, pienso en los 9, ¿no? En Rivarola, que por ahí no lo han estado pudiendo meter. ¿Te dicen, ché, Juanpi, pasame alguno de los tuyos o no?

- No, no. Hacen un desgaste muy grande, tanto de él como Giacone, como Lisandro, para que nosotros por ahí tengamos la posibilidad de llegar y empujarla. Entonces, creo que el trabajo que hacen ellos para nosotros es muy importante.

Deportivo Maipú visitará a Gimnasia de Jujuy: día, hora y TV

Invicto en 3 partidos con Mariano Echeverría al frente del plantel, Deportivo Maipú jugará este domingo 3 de mayo a las 16, en la capital jujeña y con TV en vivo por LPF Play.

Los jujeños tienen 22 puntos en 10 fechas (ganó 7, empató 1 y perdió 2) para estar punteros y el Cruzado marcha 12 con 11 puntos (ganó 3, empató 2 y perdió 5) a solo 2 unidades de los puestos de clasificación al Reducido.