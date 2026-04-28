Desafío matemático: ¿cuánto es (50 x 5 + 50) ÷ (15 + 15)?

La regla de oro que debe usarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Siempre hay que respetar este orden para llegar al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (50 x 5 + 50) ÷ (15 + 15)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.

a) (50 x 5 + 50) ÷ (15 + 15)

b) (250 + 50) ÷ (30)

Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.

c) 300 ÷ 30

d) Resultado final: 10

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Llegar al resultado en este desafío matemático hace que las personas que se animan a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollan una red neuronal más densa y eficiente. Esto crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Cerebro Resolver un desafío matemático hace que tu cerebro funcione mejor.