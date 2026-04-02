Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de X?

suma, pasa restando.

resta, pasa sumando.

divide, pasa multiplicando.

multiplica, pasa dividiendo.

es potencia, pasa a raíz.

es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La suma pasa a resta): El +100 se mueve al lado derecho del = como -100.

50X = 250 - 100

50X = 150

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 50 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.

X = 150 ÷ 50

Paso 3, resultado final:

X = 3

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Ecuaciones simples. Un buen desafío matemático mejora el funcionamiento de nuestro cerebro.

Hallar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.