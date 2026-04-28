El 11 de Boca para enfrentar a Cruzeiro en Belo Horizonte: Úbeda no se guarda nada

Boca, con equipo confirmado para la Copa Libertadores

A diferencia de la rotación vista en el plano local, donde Boca viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia, Úbeda decidió apostar por su formación de gala. Los cuatro pilares de la defensa (que descansaron en Florencio Varela) retornan a la titularidad: hablamos de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

El mediocampo presenta una combinación de experiencia y juventud con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar junto a los proyectos de la cantera: Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes aportarán la frescura y dinámica. En el tramo final del campo de juego el DT apostará por la dupla integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

En la previa, Úbeda fue contundente sobre su planteo: “En este tipo de partidos tenemos que ser muy estratégicos y ordenados. Un equipo tiene que ser sólido desde lo defensivo para dar seguridad y que el equipo pueda soltarse. Ahí está el secreto para enfrentar a un rival que tiene la necesidad de sumar”.

boca 1 Los convocados de Boca para su visita a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Formaciones de los equipos