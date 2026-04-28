El 11 de Boca para enfrentar a Cruzeiro en Belo Horizonte: Úbeda no se guarda nada

Boca, con equipo confirmado para la Copa Libertadores
A diferencia de la rotación vista en el plano local, donde Boca viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia, Úbeda decidió apostar por su formación de gala. Los cuatro pilares de la defensa (que descansaron en Florencio Varela) retornan a la titularidad: hablamos de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.
El mediocampo presenta una combinación de experiencia y juventud con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar junto a los proyectos de la cantera: Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes aportarán la frescura y dinámica. En el tramo final del campo de juego el DT apostará por la dupla integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
En la previa, Úbeda fue contundente sobre su planteo: “En este tipo de partidos tenemos que ser muy estratégicos y ordenados. Un equipo tiene que ser sólido desde lo defensivo para dar seguridad y que el equipo pueda soltarse. Ahí está el secreto para enfrentar a un rival que tiene la necesidad de sumar”.
boca 1
Los convocados de Boca para su visita a Cruzeiro por Copa Libertadores.
Formaciones de los equipos
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo; Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
- Estadio: Governador Magalhães Pinto
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
- Hora: 21:30.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium