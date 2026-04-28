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El 11 de Boca para enfrentar a Cruzeiro en Belo Horizonte: Úbeda no se guarda nada

Boca visitará, desde las 21.30, a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Claudio Úbeda pone lo mejor que tiene a disposición

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Claudio Úbeda definió el equipo titular para visitar a Cruzeiro.

Claudio Úbeda definió el equipo titular para visitar a Cruzeiro.

Boca se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su calendario continental. Este martes, desde las 21.30, el equipo de Claudio Úbeda dirá presente en el Mineirão para medirse ante Cruzeiro en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El Xeneize es líder absoluto tras los triunfos ante Universidad Católica y Barcelona de Ecuador y sabe que un triunfo en tierras brasileñas no solo reafirmaría su gran presente, sino que lo dejaría virtualmente clasificado a los octavos de final.

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Leandro Paredes y Ayrton Costa serán titular en Boca.

Leandro Paredes y Ayrton Costa serán titular en Boca.

Boca, con equipo confirmado para la Copa Libertadores

A diferencia de la rotación vista en el plano local, donde Boca viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia, Úbeda decidió apostar por su formación de gala. Los cuatro pilares de la defensa (que descansaron en Florencio Varela) retornan a la titularidad: hablamos de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

El mediocampo presenta una combinación de experiencia y juventud con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar junto a los proyectos de la cantera: Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes aportarán la frescura y dinámica. En el tramo final del campo de juego el DT apostará por la dupla integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

En la previa, Úbeda fue contundente sobre su planteo: “En este tipo de partidos tenemos que ser muy estratégicos y ordenados. Un equipo tiene que ser sólido desde lo defensivo para dar seguridad y que el equipo pueda soltarse. Ahí está el secreto para enfrentar a un rival que tiene la necesidad de sumar”.

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Los convocados de Boca para su visita a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Los convocados de Boca para su visita a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Formaciones de los equipos

  • Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo; Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
  • Estadio: Governador Magalhães Pinto
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • VAR: Andrés Cunha
  • Hora: 21:30.
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

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