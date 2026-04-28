Champions League: PSG venció al Bayern Munich en un partido para la historia

El PSG se impuso en la primera semifinal de Champions League

En una noche que quedará grabada como uno de los mejores espectáculos futbolísticos del 2026, el París Saint-Germain se llevó una victoria ante el Bayern Munich. Lo que comenzó como un duelo de ajedrez terminó siendo una guerra de goles, donde el talento individual y las polémicas del VAR se robaron el protagonismo en un marcador repleto de goles que dejó sin aliento a los hinchas.

Los primeros 15 minutos no presagiaban el huracán que estaba por venir. Ambos equipos se dedicaron a estudiarse, sin remates al arco y con mucha cautela. Sin embargo, la chispa se encendió cuando Harry Kane cambió un penal por gol, abriendo el marcador para el Bayern.

Psg El partido de Champions League tuvo de todo.

A partir de ahí, el mediocampo desapareció y el partido se rompió:

Minuto 24: Kvaratskhelia igualó las acciones con un zurdazo implacable.

Minuto 30: el joven Joao Neves le ganó en el salto a Musiala tras un córner para dar vuelta el marcador (2 a 1).

Minuto 41: El francés Michael Olise sacó un remate bárbaro de zurda para el 2 - 2 parcial.

Justo antes del descanso el drama aumentó. Tras un remate de Ousmane Dembélé, el árbitro - a instancias del VAR - cobró una mano de Alphonso Davies. El flamante Balón de Oro, Dembélé, no perdonó desde los doce pasos y cerró la primera mitad con un 3 - 2 a favor de los locales.

Ousmane Dembélé Una Champions League de locos: Ousmane Dembélé festeja el tercero del PSG,

La Champions League y un partido para el infarto

Al inicio del segundo tiempo el Bayern pareció quedarse en los vestuarios. El PSG aprovechó las gentilezas de la defensa alemana y, antes del cuarto de hora del complemento, estiró la ventaja a un 5 - 2 con goles de sus dos figuras estelares: Kvaratskhelia y Dembélé.

Con tres goles de ventaja, parecía que la historia estaba sentenciada. Pero nunca se puede dar por muerto a un coloso como el Bayern Munich. En una reacción furiosa que duró apenas tres minutos, el equipo alemán se puso a tiro del empate:

Minuto 65: Dayot Upamecano apareció en una jugada de pelota parada para descontar.

Minuto 68: Luis Díaz, el colombiano que sigue demostrando su jerarquía, firmó una definición exquisita para el 5 - 4.

Bayern Munich Parecía que el Bayern Múnich estaba casi afuera de la Champions League, pero marcaron dos goles y dejaron la serie abierta.

El resumen del partido de Champions League con todos los goles

Embed - ¡EL PARTIDO DEL AÑO! PSG le ganó 5-4 al BAYERN MUNICH de Luis Díaz | Resumen | Champions League

El finalista de la Champions League se define en Alemania

El partido de vuelta se realizará el miércoles 6 de mayo a las 16 en el Allianz Arena, Alemania; podrá verse a través de la pantalla de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.