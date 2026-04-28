Cómo reproducir la planta del dinero en pocos pasos: solo necesitarás un vaso con agua y una tijera

planta del dinero jardineria La planta del dinero es una de las especies codiciadas por el Feng Shui.

Una vez obtenido el esqueje, es vital retirar las hojas de la parte inferior, dejando solo unas pocas en la parte superior para que la planta concentre su energía en la creación de tejido radicular y no en mantener un follaje excesivo.

La calidad del agua es el factor determinante en esta etapa. La sugerencia del especialista radica en utilizar agua de lluvia o mineral, evitando estrictamente el agua del surtidor debido a que el cloro y otros químicos pueden inhibir el crecimiento de las raíces.

El esqueje debe sumergirse en un vaso de agua que reciba abundante luz indirecta, evitando siempre el contacto directo con los rayos del sol para no quemar los delicados tejidos. Un consejo de jardinería crucial es cambiar el líquido cada tres días: esto asegura que el agua se mantenga oxigenada y libre de bacterias que podrían pudrir el tallo.

planta del dinero reproduccion Planta del dinero.

Al cabo de dos semanas, comenzarán a brotar las primeras raíces blancas y vigorosas de la planta del dinero. Cuando estas alcancen una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros, el ejemplar estará listo para su hogar definitivo en tierra.

Al trasplantar, es fundamental utilizar una maceta con excelente drenaje. Con un riego abundante inicial y una ubicación iluminada, tu nueva planta del dinero comenzará a crecer, simbolizando la renovación y la abundancia en tu entorno. Para atraer sus vibras, el Feng Shui recomienda colocar el ejemplar en puntos estratégicos del hogar.