Si quieres flores en casa durante el invierno tienes que cultivar esta planta

ciclamen Esta planta prospera en un clima moderadamente fresco con sombra. Imagen: Pexels.

Con las condiciones óptimas, el ciclamen no dejará de regalarte sus coloridas flores durante el otoño y el invierno. Cuando llega el verano, con los primeros calores se marchitas las hojas, y el bulbo queda latente en el suelo hasta el otoño siguiente cuando despierta del reposo.

Cómo cuidar un ciclamen en casa

Según revelan los jardineros de The Spruce, si se cultiva el ciclamen afuera, necesita un suelo bien drenado y con buena aireación. Una mezcla adecuada incluye partes iguales de tierra de jardín, perlita y humus de hojas.

El ciclamen prospera mejor en sombra parcial, donde recibe luz moderada sin la dureza del sol del mediodía. Esta iluminación facilita un crecimiento óptimo y una floración abundante. Aunque tolera un rango que va desde el sol pleno hasta la sombra total, los niveles de luz divergentes pueden afectar su salud.

cyclamen Si se cultiva al aire libre, el ciclamen necesita un suelo bien drenado. Imagen: Pexels.

Cuando la planta tiene hojas, está en pleno crecimiento (en otoño, invierno y quizás primavera). Durante este periodo, riéga cuando notes la tierra seca a unos dos centímetros de profundidad. Evita mojar las hojas o la base del tallo (donde se unen las raíces), ya que esto puede provocar que se pudra.

Mientras la planta esté en estado de latencia y pierde la mayoría o todas sus hojas (en verano), debes regar con menor frecuencia, solo para evitar que la tierra se seque por completo.