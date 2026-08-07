"El secreto mejor guardado": cómo hacer crecer tu propia planta de yerba mate en casa

Aunque la creencia popular suele repetir que es una misión imposible en ámbitos urbanos, existe un procedimiento clave para sembrar yerba mate y verla en casa permanentemente.

El paso a paso para cultivar yerba mate en casa

Obtención de semillas: el principal escollo es la escasa viabilidad comercial. Lo ideal es conseguir frutos frescos, pequeñas bayas de tonalidad rojiza o violácea que maduran entre otoño e invierno, o semillas certificadas. Si optas por los frutos, debes retirar la pulpa, lavar minuciosamente las semillas y sumergirlas en agua durante 24 horas. Desecha de inmediato las que floten.

el principal escollo es la escasa viabilidad comercial. Lo ideal es conseguir frutos frescos, pequeñas bayas de tonalidad rojiza o violácea que maduran entre otoño e invierno, o semillas certificadas. Si optas por los frutos, debes retirar la pulpa, lavar minuciosamente las semillas y sumergirlas en agua durante 24 horas. Desecha de inmediato las que floten. Germinación: cuentan con una protección natural que dificulta su nacimiento. Se aconseja una mezcla liviana con tierra negra, compost y arena o perlita. Las semillas deben depositarse a escasa profundidad (1 cm). El sustrato tiene que mantenerse húmedo, evitando el encharcamiento, en un espacio cálido (entre 20°C y 25°C) bajo media sombra. La germinación demanda paciencia y suele demorar entre 30 y 90 días.

La planta debe tener una serie de cuidados esenciales.

Cómo trasladar la panta y qué cuidados darle

Cuando la planta alcance una altura de 15 a 20 cm y demuestre solidez en sus raíces, se realiza el trasplante. Si se elige el suelo del jardín, conviene buscar un rincón con luz filtrada, tierra ácida, rica en materia orgánica y con drenaje fluido. En caso de usar maceta, se requiere un recipiente de gran capacidad.