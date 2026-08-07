"El secreto mejor guardado": cómo hacer crecer tu propia planta de yerba mate en casa

Para los fanáticos del mate, la idea de tener yerba gratis todo el tiempo en casa parece un sueño lejano. Sin embargo, en el último tiempo se multiplicaron los adeptos que buscan alternativas de autoconsumo y se animan a transformar su jardín en una pequeña producción propia a través de una planta.
Aunque la creencia popular suele repetir que es una misión imposible en ámbitos urbanos, existe un procedimiento clave para sembrar yerba mate y verla en casa permanentemente.
El paso a paso para cultivar yerba mate en casa
- Obtención de semillas: el principal escollo es la escasa viabilidad comercial. Lo ideal es conseguir frutos frescos, pequeñas bayas de tonalidad rojiza o violácea que maduran entre otoño e invierno, o semillas certificadas. Si optas por los frutos, debes retirar la pulpa, lavar minuciosamente las semillas y sumergirlas en agua durante 24 horas. Desecha de inmediato las que floten.
- Germinación: cuentan con una protección natural que dificulta su nacimiento. Se aconseja una mezcla liviana con tierra negra, compost y arena o perlita. Las semillas deben depositarse a escasa profundidad (1 cm). El sustrato tiene que mantenerse húmedo, evitando el encharcamiento, en un espacio cálido (entre 20°C y 25°C) bajo media sombra. La germinación demanda paciencia y suele demorar entre 30 y 90 días.
Cómo trasladar la panta y qué cuidados darle
Cuando la planta alcance una altura de 15 a 20 cm y demuestre solidez en sus raíces, se realiza el trasplante. Si se elige el suelo del jardín, conviene buscar un rincón con luz filtrada, tierra ácida, rica en materia orgánica y con drenaje fluido. En caso de usar maceta, se requiere un recipiente de gran capacidad.
Con respecto a los cuidados esenciales hay que decir que, al tratarse de una especie que demanda humedad, el riego debe ser frecuente y abundante, reforzándose en verano.
Además, las heladas fuertes representan una amenaza directa, por lo que el cultivo en maceta otorga la ventaja de poder resguardarla en los días más fríos del invierno.
En pocas palabras
- Autoconsumo de yerba: la posibilidad de cultivar tu propia planta de yerba mate en casa se vuelve cada vez más popular.
- Siembra y germinación: el proceso implica obtener semillas o frutos frescos, tratarlos y plantarlos en un sustrato adecuado en media sombra.
- Cuidados y trasplante: la planta requiere humedad constante, protección de heladas y un trasplante a partir de los 15-20 cm de altura.