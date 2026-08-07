Cómo realizar la poda y fertilización de la planta de potus en el mes de agosto

La planta de potus o Epipremnum aureum es una especie de interior domesticada, originaria de las selvas semitropicales asiáticas. Esta especie, como toda planta de exterior o interior, según el mes o la temporada, requiere de cuidados específicos para sobrellevar las circunstancias climáticas de cada estación.
En el mes de agosto, cuando se trata de jardinería, hay que pensar en varias cosas. Esta época indica el cierre del invierno y el comienzo próximo de la primavera, por lo que es el momento clave para realizar la poda y fertilización de muchas especies. Te explico cómo podar y fertilizar el potus de casa.
La poda de plantas es muy importante para las especies verdes por muchas razones. Al retirar las hojas dañadas, los tallos secos y las raíces podridas, podemos controlar el tamaño de la planta, la distribución de los nutrientes, mejoramos la producción de flores y frutos y acompañamos la salud de la especie.
La poda se complementa con la fertilización. Este proceso es muy necesario en plantas de interior en maceta. La fertilización en jardinería es esencial para proporcionar nutrientes al suelo, minerales, tierra nueva y sustancias que den más fuerza a la planta para crecer y protegerse de plagas.
Cómo podar la planta de potus en agosto
El primer paso para podar cualquier planta, sea potus u otra especie, es elegir las tijeras de poda adecuadas y desinfectarlas bien. Utiliza un poco de alcohol con agua para desinfectar.
Para empezar a podar el potus, identifica los nudos de la planta. Los nudos son las pequeñas protuberancias que están en los tallos y sirven para dos cosas: para podar la planta y para crear plantas nuevas. Corta por debajo del nudo en forma diagonal.
Retira las hojas secas, amarillas, marrones o en mal estado y nunca cortes más de una cuarta parte de la planta en una misma poda. Si vas a podar las raíces, hay que retirar el potus de la maceta con cuidado y cortar solo las raíces en mal estado.
La poda del potus se realiza cada 3 meses o 3 veces al año, dependiendo del estado general, la salud, las plagas y las cuestiones climáticas.
Consejos y productos para fertilizar la planta de potus
Para fertilizar la planta de potus, se puede retirar parte de la tierra vieja y colocar abono o compost nuevo. Si hay un problema de hongos o plagas de insectos, compra productos de jardinería específicos para ello.
A esta tierra renovada se le puede agregar agua de banana, agua de arroz o el agua de cocción de las legumbres, fría y sin restos de comida.
En pocas palabras
- Poda y fertilización: Agosto es clave para la poda y fertilización de plantas como el potus, preparando el invierno y la primavera.
- Cuidados del potus: Consiste en retirar hojas secas, tallos o raíces dañadas, y fertilizar con abono o compost nuevo.
- Métodos de fertilización: Se puede usar abono, compost o líquidos caseros como agua de banana, arroz o legumbres (sin restos de comida).