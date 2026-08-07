Cómo realizar la poda y fertilización de la planta de potus en el mes de agosto

La poda se complementa con la fertilización. Este proceso es muy necesario en plantas de interior en maceta. La fertilización en jardinería es esencial para proporcionar nutrientes al suelo, minerales, tierra nueva y sustancias que den más fuerza a la planta para crecer y protegerse de plagas.

Cómo podar la planta de potus en agosto

El primer paso para podar cualquier planta, sea potus u otra especie, es elegir las tijeras de poda adecuadas y desinfectarlas bien. Utiliza un poco de alcohol con agua para desinfectar.

Para empezar a podar el potus, identifica los nudos de la planta. Los nudos son las pequeñas protuberancias que están en los tallos y sirven para dos cosas: para podar la planta y para crear plantas nuevas. Corta por debajo del nudo en forma diagonal.

Retira las hojas secas o amarillas con cuidado.

Retira las hojas secas, amarillas, marrones o en mal estado y nunca cortes más de una cuarta parte de la planta en una misma poda. Si vas a podar las raíces, hay que retirar el potus de la maceta con cuidado y cortar solo las raíces en mal estado.

La poda del potus se realiza cada 3 meses o 3 veces al año, dependiendo del estado general, la salud, las plagas y las cuestiones climáticas.

Consejos y productos para fertilizar la planta de potus

Para fertilizar la planta de potus, se puede retirar parte de la tierra vieja y colocar abono o compost nuevo. Si hay un problema de hongos o plagas de insectos, compra productos de jardinería específicos para ello.

No coloques ingredientes dañinos para fertilizar.

A esta tierra renovada se le puede agregar agua de banana, agua de arroz o el agua de cocción de las legumbres, fría y sin restos de comida.