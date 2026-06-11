Adiós a las macetas tradicionales: cómo crear un recipiente casero para tus plantas sin gastar de más

Maceta arcilla En el vivero puedes comprar macetas de todo tipo... pero nada se compara con la satisfacción de hacerla con tus manos. Imagen: Magnific.

Ingredientes para hacer una maceta casera

Arcilla de secado al aire.

Pintura de diferentes colores.

Hojas o flores.

Rodillo.

Cuchillo.

Pasos a seguir

Para comenzar tienes que extender la arcilla de secado al aire con el rodillo. Dado que se suele disponer en bloques, tendremos que disminuir de forma importante su altura. Para que la maceta tenga un tamaño importante, bastará con que la capa de arcilla tenga algo más de medio centímetro.

Luego, corta otra plancha de arcilla para la base de la maceta. Te puedes ayudar con una copa, un baso o un cuenco que tenga el tamaño que te parezca apropiado para la maceta. Recorta las piezas con un cuchillo, y procura hacer al menos dos o tres pequeños orificios en la base, para que el recipiente drene.

Ahora es momento de decorar las piezas. Puedes usar hojas, flores o los objetos decorativos que más te gusten. Lo único que tienes que hacer es apollar la flor sobre la plancha y pasar el rodillo para fijar las siluetas sobre la arcilla.

maceta casera La arcilla de secado al aire no necesita horno como la cerámica.

Luego de un par de horas, hay que montar la maceta casera. El agua servirá como pegamento, así que tienes que unir la plancha con la base. Es importante hacer hincapié en pegar las juntas entre ambas piezas, para que se unan convenientemente.

Cuando los puntos de unión entre la base y las paredes se hayan secado, es momento de retirar las hojas o flores adheridas. Ahora, puedes pintarla del color que más te guste.