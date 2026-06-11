Adiós a las macetas tradicionales: cómo crear un recipiente casero para tus plantas sin gastar de más

Si quieres decorar el jardín no hace falta gastar demasiado en muebles de exterior y demás. Con un poco de pintura, unas macetas coloridas y unas lindas plantas es suficiente para cambiar por completo el estilo de cualquier espacio. En este artículo, exploramos cómo hacer macetas caseras, una manualidad sencilla pero que agregará estilo a tu hogar.
Existen macetas de terracota, barro, plástico, mimbre, cerámica, e incluso de fibra de vidrio. Sin embargo, hacer un recipiente con tus propias manos para cultivar tus plantas tiene su encanto, así que nunca está de más saber cómo hacerlas caseras.
Quizás parece difícil, pero en realidad no precisará demasiada destreza de tu parte, y además requiere muy pocos materiales. A continuación, una lista con los materiales que necesitas y los pasos a seguir.
Ingredientes para hacer una maceta casera
- Arcilla de secado al aire.
- Pintura de diferentes colores.
- Hojas o flores.
- Rodillo.
- Cuchillo.
Pasos a seguir
Para comenzar tienes que extender la arcilla de secado al aire con el rodillo. Dado que se suele disponer en bloques, tendremos que disminuir de forma importante su altura. Para que la maceta tenga un tamaño importante, bastará con que la capa de arcilla tenga algo más de medio centímetro.
Luego, corta otra plancha de arcilla para la base de la maceta. Te puedes ayudar con una copa, un baso o un cuenco que tenga el tamaño que te parezca apropiado para la maceta. Recorta las piezas con un cuchillo, y procura hacer al menos dos o tres pequeños orificios en la base, para que el recipiente drene.
Ahora es momento de decorar las piezas. Puedes usar hojas, flores o los objetos decorativos que más te gusten. Lo único que tienes que hacer es apollar la flor sobre la plancha y pasar el rodillo para fijar las siluetas sobre la arcilla.
Luego de un par de horas, hay que montar la maceta casera. El agua servirá como pegamento, así que tienes que unir la plancha con la base. Es importante hacer hincapié en pegar las juntas entre ambas piezas, para que se unan convenientemente.
Cuando los puntos de unión entre la base y las paredes se hayan secado, es momento de retirar las hojas o flores adheridas. Ahora, puedes pintarla del color que más te guste.