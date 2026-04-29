Claudio Úbeda apuntó contra el arbitraje luego de la derrota de Boca en Brasil: "Está claro que condicionó"

En ese sentido, sobre la forma de juego del paraguayo, Úbeda agregó: "Se pudo haber evitado la roja, Bareiro usa mucho su físico para defender la pelota y cuidarla y ahí aparece la fricción, a veces se pasa de rosca. Deben medirse esas situaciones, más en encuentros como este, y todo es aprendizaje. En la Libertadores todo son detalles y hay que estar atentos a eso".

La crítica de Claudio Úbeda hacia el árbitro del partido ante Cruzeiro

Si bien Claudio Úbeda intentó ser mesurado respecto del cuerpo arbitral en conferencia de prensa, el DT de Boca terminó haciendo una crítica sobre el rendimiento de la autoridad del encuentro en el que Boca perdió 1 a 0 en Brasil. "Sinceramente, no quiero caerle por demás al árbitro, porque quedó a la vista de todos lo que fue el arbitraje. ¿Si tuvo exceso de protagonismo Ostojich? Sobre las sanciones, en un típico de la Copa Libertadores, sacó varias amarillas rápidas y condicionó el resto del partido".

Autocrítica en Boca

Por otra parte, el Sifón se refirió al desempeño de sus dirigidos e hizo una pequeña autocrítica: "Nos costó mucho poder generar peligro y sin dudas fue complicado con un jugador menos en la mitad del partido ante Cruzeiro. Esto sigue y tenemos muchísimo por delante, cosas que mejorar. No quiero profundizar en el árbitro, que claro condicionó, pero debemos salir adelante y mejorar nuestro funcionamiento.Venimos haciendo las cosas bien y debemos potenciar lo bueno que tenemos".

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En esa línea, Úbeda manifestó su bronca por quedarse sin los tres puntos y explicó el altercado del final del partido. "Me da mucha bronca perder este tipo de partidos. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, con un buen planteo, y ellos no llegaron casi con peligro, salvo la jugada del gol y alguna otra. Quiero valorar el sacrificio colectivo, aunque no alcanza y nos vamos con mucha bronca. Algunos de ellos cargaron al final y así se complicó el clima, aunque tratamos de calmar todo".