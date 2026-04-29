Libros que complementan la serie 'Love Story' y el romance entre JFK Jr y Carolyn Bessette

Libro Kennedy Libro "ASK NOT: The Kennedys and the Women they Destroyed" de Maureen Callahan.

ONCE UPON A TIME de Elizabeth Beller

Es una biografía que bsuca desmontar la imagen superficial y cruel que los medios construyeron de Carolyn. Muestra quién era realmente: una mujer independiente, inteligente y exitosa en la industria de la moda (Calvin Klein), cuya vida quedó distorcionada por la presión mediática tras su relación con JFK Jr. El foco está en humanizar y cuestionar el trato que se les da a las mujeres en los medios.

WHAT REMAINS de Carole Radziwill

La autora relata su matrimonio con Anthony Radziwill (sobrino de JFK) su carrera como periodista y el impacto personal de las tragedias que rodearon a los Kennedy. Además se incluye el caso de JFK Jr y de Carolyn.

Carole era muy amiga de Carolyn, y eso le da una perspectiva más íntima a la tragedia.

Embed - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette | Official Trailer | FX

¿De qué trata la serie 'Love Story' de Disney Plus?

Esta producción narra la intensa, mediática y trágica relación entre JFK Jr. (interpretado por Paul Anthony Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon). Basada en el libro Once Upon a Time de Elizabeth Beller, explora su vertiginoso noviazgo, matrimonio y la inmensa presión de la prensa en los años 90 hasta el accidente aéreo de 1999.

"Love Story" es una serie de televisión de antología romántica estadounidense creada por Connor Hines y con Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, D.V. DeVincentis, Kim Rosenstock y Hines como productores ejecutivos. La quinta entrega de la franquicia American Story, se emitirá a través de FX y FX en Hulu