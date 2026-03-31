Carolyn Bessette-Kennedy es sin dudas considerad por muchos como un ícono de los años 90, y todo lo que ella usaba (ya sea ropa o accesorios) se ha convertido en la tendencia absoluta para este 2026.
El "Efecto Carolyn Bessette": por qué su tono de uñas favorito vuelve a ser ley en el otoño 2026
Si quieres imitar el estilo de manicura de Carolyn Bessette Kennedy, te enseñamos cómo lograrlo este 2026
El estilo de Carolyn todavía sigue triunfando en todo el mundo no por una cuestión estética, sino porque representa la búsqueda de seguridad personal a través del minimalismo.
En esta ocasión te demostraremos que el color que Carolyn usaba en sus uñas en los años 90 sigue siendo elegido en la actualidad, y que además es considerado como un tono que brinda confianza y femeneidad.
¿Qué color de uñas usaba Carolyn Bessette en sus uñas?
Si bien en la serie "Love Story" se muestra que Carolyn pedía a la manicurista un color de esmalte rojo, lo cierto es que ella no solía usar este tono, sino que prefería los tonos nude, rosados traslúcidos o con acabados naturales.
Carolyn era fanática de lo que hoy se conoce como la estética clean nails: uñas cortas, impecablemente limadas (generalmente en forma ovalada) y con un brillo sutil que emula la salud de la uña natural.
La ex publicista de Calvin Klein utilizaba este tipo de manicura no para seguir una moda, sino como una "armadura de estilo". Sus uñas naturales le permitían proyectar una imagen pulida y sofisticada sin esfuerzo, evitando que su manicura distrajera o desentonara con sus impecables atuendos minimalistas.
Según la psicología del color, los tonos neutros y naturales funcionan como un "espacio seguro estético". En momentos de incertidumbre, llevar una manicura que combina con todo y que no requiere un mantenimiento constante genera una sensación de estabilidad y control.
Además, los tonos básicos, clásicos o nude transmiten una imagen de transparencia y calma. Al no ser visualmente "ruidosos", ayudan a quien los lleva a sentirse más segura de sí misma, proyectando una elegancia que no necesita gritar para ser notada.