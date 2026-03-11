Gracias a la serie de Disney Plus "Love Story", muchas personas están conociendo el romance de John F. Kennedy Jr y de Carolyn Bessette-Kennedy, el cual tuvo su trágico final en los años 90.
Cejas años 90: cómo conseguir el diseño que usaba Carolyn Bessette-Kennedy
Si quieres lucir unas cejas como las que se usaban en los años 90, una gran opción es imitar las de Carolyn Bessette
De esta manera, Carolyn se ha convertido en un verdadero ícono de la moda para muchas mujeres en la actualidad, ya que la joven solía vestir con colores sobrios, e incluso nunca se la veía muy producida o con maquillaje llamativo.
A continuación te brindaremos algunos tips o trucos para poder replicar sus cejas, las cuales estaban bien definidas y ayudaban a enmarcar su rostro y sus expresiones.
¿Cómo conseguir el diseño de cejas de Carolyn Bessette-Kennedy?
Las cejas de Carolyn eran rectas, discretas y perfectamente integradas en la estructura de su rostro. A diferencia de los diseños muy marcados o angulosos que dominaron años posteriores, la joven pubilicista apostaba por una línea más bien recta y un arco apenas insinuado. Esa elección respetaba su arquitectura facial natural y mantenía una expresión serena y sofisticada.
Para poder recrear o imitar las cejas de Carolyn, lo mejor es depilar con moderación (algo que es crucial), respetando siempre la forma natural que tienen. No se trata solo de darles forma, sino también de cuidarlas a largo plazo.
Consejos antes de depilar tus cejas:
- Recuerda depilar o retirar aquellos vellos esenciales, esto te ayudará a mantener la estructura natural de las cejas.
- También es una gran opción peinar las cejas antes de depilar. Esto ayuda a evitar eliminar vellos innecesarios.
- Te aconsejamos usar productos como geles, ya que los mismos sirven para dar forma, fortalecer y dar brillo a las cejas, mejorando su densidad y apariencia general.
- En cuanto a su mantenimiento, el mismo debe ser constante. El cuidado regular es fundamental para mantenerlas saludables.