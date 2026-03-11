Cejas años 90: cómo conseguir el diseño que usaba Carolyn Bessette-Kennedy

Carolyn Bessette (2) Carolyn Bessette, un símbolo de la moda en los años 90.

¿Cómo conseguir el diseño de cejas de Carolyn Bessette-Kennedy?

Las cejas de Carolyn eran rectas, discretas y perfectamente integradas en la estructura de su rostro. A diferencia de los diseños muy marcados o angulosos que dominaron años posteriores, la joven pubilicista apostaba por una línea más bien recta y un arco apenas insinuado. Esa elección respetaba su arquitectura facial natural y mantenía una expresión serena y sofisticada.

Carolyn Bessette Carolyn mantenía un estilo muy sobrio y elegante.

Para poder recrear o imitar las cejas de Carolyn, lo mejor es depilar con moderación (algo que es crucial), respetando siempre la forma natural que tienen. No se trata solo de darles forma, sino también de cuidarlas a largo plazo.

Consejos antes de depilar tus cejas: