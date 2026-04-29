De España a River: el refuerzo de jerarquía internacional que promete revolucionar al Millonario

Pablo Longoria - River Pablo Longoria es el nuevo Director Deportivo de River.

Quién es Pablo Longoria y su rol en el nuevo esquema de River

Con apenas 39 años, Pablo Longoria llega a la Argentina con un currículum envidiable que incluye pasos por gigantes del fútbol europeo como Juventus, Valencia y el Olympique de Marsella (donde fue presidente).

Su especialidad radica en el scouting y la detección temprana de talentos, una habilidad que la dirigencia de River pretende explotar al máximo para nutrir tanto a sus divisiones inferiores como al plantel profesional.

En la nueva jerarquía del club, el español trabajará en estrecha colaboración y bajo la dependencia directa de Stefano Di Carlo y el histórico Enzo Francescoli.

Pablo Longoria - River Pablo Longoria promete revolucionar River.

Esta tríada buscará unificar criterios bajo un proyecto integral que permita a la institución competir de igual a igual en un mercado global cada vez más complejo, profesionalizando todas las áreas vinculadas al fútbol.

Las funciones específicas de Longoria estarán centradas en la coordinación de las distintas áreas estratégicas del club. Se espera que el directivo sea el nexo principal en las negociaciones internacionales y el responsable de modernizar las herramientas tecnológicas aplicadas al análisis de datos (Big Data) y al seguimiento de futbolistas en mercados hasta ahora poco explorados por el club.

River River busca volver a estar en la cima nacional e internacional.

Modernización y visión a largo plazo para River

El impacto de esta contratación se sentirá especialmente en la estructura de scouting. La idea central de su gestión es implementar redes de observación que cubran no solo el mercado sudamericano, sino también plazas estratégicas en Europa y otras regiones del mundo.

Esto asegurará que River Plate tenga prioridad en la captación de jugadores con alto potencial, optimizando los recursos en cada mercado de pases. La llegada de un perfil con la experiencia de Longoria también apunta a estrechar vínculos directos con los clubes más importantes del Viejo Continente.

De esta manera el club busca facilitar la inserción de sus promesas en las ligas más competitivas y, simultáneamente, atraer futbolistas de jerarquía internacional que busquen un desafío deportivo en Sudamérica.