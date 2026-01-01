Argentina lista para el debut en la United Cup de tenis frente a España

tenis-united cup-argentina-españa

El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de 11 millones de dólares en premios.

Tras el duelo Báez- Munar llega el juego entre damas. Allí la argentina Solana Sierra (66° ranking WTA) se mide con la española Jessica Bouzas Maneiro (41°). Posteriormente se juega el dobles mixto, entre la dupla María Lourdes Carlé- Guido Andreozzi y los ibéricos Bouzas Maneiro- Munar.

El viernes -no antes de las 17- también juegan Japón vs. Grecia, por el Grupo E.

SEMANA #1 DEL ATP TOUR 2026:



BRISBANE:

Camilo Ugo Carabelli



HONG KONG:

Tomás Etcheverry

Francisco Comesaña

Mariano Navone



UNITED CUP:

Sebastián Báez

Marco Trungelliti



El #1 de Argentina, Francisco Cerúndolo, debuta en Adelaida - 12-17 enero. pic.twitter.com/yibSyZIYS6 — Minutocerodeportes (@Minutocerodepo1) January 1, 2026

El sábado Argentina juega contra el campeón Estados Unidos

En la segunda jornada de la United Cup, el sábado (cerca de las 17 hora argentina) llegará el cruce ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino.

La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.

Con rivales de máxima jerarquía y un calendario exigente desde el arranque, el cuál contará con cobertura de Agencia Noticias Argentinas, Argentina vuelve a escena en el inicio del año tenístico con el desafío de dar el golpe y avanzar por primera vez más allá de la fase de grupos.