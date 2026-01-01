Argentina lista para el debut en la United Cup de tenis frente a España

La actividad del tenis de la ATP y WTP tiene inicio este viernes, con la apertura de la United Cup con el enfrentamiento entre los equipos masculino y femenino de Argentina y España. Este certamen se juega del 2 al 11 de enero en Australia, con sedes en Perth y Sídney.
Argentina integra el Grupo A en Perth junto a España y Estados Unidos, el campeón defensor. El debut será el viernes 2 de enero, desde las 10 (hora argentina) frente al equipo poderoso equipo español, y se podrá ver por TV en la señal de cable TyC Sports.
Sebastián Báez y Jaume Munar ponen en marcha la United Cup en Perth
Abrirá el fuego el duelo masculino entre Sebastián Báez (45° ranking ATP) y Jaume Munar (33°). El historial entre ambos sólo registra un enfrentamiento, con triunfo de Báez, en el 2024 en Santiago de Chile.
El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de 11 millones de dólares en premios.
Tras el duelo Báez- Munar llega el juego entre damas. Allí la argentina Solana Sierra (66° ranking WTA) se mide con la española Jessica Bouzas Maneiro (41°). Posteriormente se juega el dobles mixto, entre la dupla María Lourdes Carlé- Guido Andreozzi y los ibéricos Bouzas Maneiro- Munar.
El viernes -no antes de las 17- también juegan Japón vs. Grecia, por el Grupo E.
El sábado Argentina juega contra el campeón Estados Unidos
En la segunda jornada de la United Cup, el sábado (cerca de las 17 hora argentina) llegará el cruce ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino.
La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.
Con rivales de máxima jerarquía y un calendario exigente desde el arranque, el cuál contará con cobertura de Agencia Noticias Argentinas, Argentina vuelve a escena en el inicio del año tenístico con el desafío de dar el golpe y avanzar por primera vez más allá de la fase de grupos.