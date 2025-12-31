Después de casi una década de misterio, adrenalina y nostalgia ochentera, Stranger Things está a punto de despedirse definitivamente. Este miércoles 31 de diciembre, el episodio final de la quinta temporada se estrena en Netflix y marca el cierre de una de las producciones más influyentes en la plataforma de series y películas.
Netflix estrena el final de Stranger Things: el episodio que promete respuestas y puede cambiarlo todo
El último capítulo de Stranger Things se estrena este miércoles en Netflix y pone fin a una de las ficciones más exitosas de la plataforma de series y películas
El desenlace de Stranger Things llega como un evento global: además de estar disponible en Netflix, el último capítulo podrá verse simultáneamente en más de 350 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, ofreciendo una experiencia cinematográfica única para los fans.
Un tráiler que anticipa un cierre épico
Netflix compartió el tráiler oficial del episodio final de Stranger Things, donde se ve a personajes icónicos como Eleven y Jim Hopper enfrentando el mayor desafío de toda la saga. El adelanto anticipa una batalla decisiva en el inquietante Upside Down y promete resolver los misterios que han definido la historia desde sus inicios.
Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, aseguran que este final cerrará cabos sueltos y ofrecerá respuestas a las preguntas que los seguidores llevan años esperando. Los protagonistas regresan para este capítulo definitivo, consolidando así la despedida de Hawkins y su universo sobrenatural.
De qué trata la temporada 5 de Stranger Things
La quinta temporada transcurre en el otoño de 1987, cuando Hawkins sigue devastada por los portales abiertos al final de la entrega anterior. La ciudad queda en cuarentena por las anomalías crecientes, mientras el grupo de protagonistas se reúne para buscar a Vecna, quien permanece oculto, pero sigue representando una amenaza cada vez mayor.
Episodios de Stranger Things, temporada 5, disponibles en Netflix:
- Episodio 1: La misión
- Episodio 2: La desaparición de Holly Wheeler
- Episodio 3: La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Hechicero
- Episodio 5: Electrochoque
- Episodio 6: La huida de Camazotz
- Episodio 7: El puente
Volumen 3: disponible el 31 de diciembre de 2025 a las 22 horas en Argentina
- Episodio 8 (Final): Este lado
Reparto de Stranger Things, serie de Netflix
- Winona Ryder como Joyce Byers
- David Harbour como Jim Hopper
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Millie Bobby Brown como Once
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Cara Buono como Karen Wheeler
- Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner
La serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Por su parte, Linda Hamilton, reconocida por su actuación en Terminator, interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once.
Dónde ver la serie Stranger Things, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- España: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.