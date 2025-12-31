Entre las ofertas más subidas de tono del catálogo de Netflix, hay una miniserie ideal para quienes buscan series y películas intensas para maratonear en Año Nuevo. Sangre, sexo y realeza es un docudrama que cuenta la historia de Ana Bolena y Enrique VIII desde una mirada poco habitual, centrada en los excesos, las pasiones y las traiciones que marcaron a la realeza británica del siglo XVI.
Netflix: la serie de 3 capítulos, subida de tono y con una chispa prohibida que te atrapa de un tirón
Está entre las series y películas más subidas de tono de Netflix, ideal para maratonear en Año Nuevo con drama histórico, erotismo y poder real
A lo largo de solo 3 capítulos, la serie se adentra en las relaciones extramatrimoniales, los juegos de poder y los asesinatos que rodearon a una de las parejas más controvertidas de la historia. Sangre, sexo y realeza combina recreaciones dramáticas con el análisis de historiadores, logrando un ritmo ágil y atrapante que invita a ver todos los capítulos de una sola vez.
Sangre, sexo y realeza forma parte de esa selección de títulos sensuales que Netflix ofrece dentro de su amplio abanico de series y películas, donde el erotismo y el drama histórico se mezclan para captar la atención del espectador.
La crítica internacional destacó su tono provocador y su capacidad para mostrar el costado más humano, y oscuro, de quienes ocuparon el trono, resaltando tanto la intensidad de las interpretaciones como el valor informativo de los testimonios expertos.
Por su duración breve y su narrativa cargada de intriga, esta miniserie se convierte en una opción perfecta para quienes planean una maratón distinta en la noche de Año Nuevo. Ideal para ver de corrido, Sangre, sexo y realeza demuestra que la historia también puede ser apasionante, escandalosa y profundamente entretenida.
Netflix: tráiler de la serie Sangre, sexo y realeza
Netflix: de qué trata la serie Sangre, sexo y realeza
La serie Sangre, sexo y realeza ofrece una visión moderna de los dramas de la realeza británica, mostrando las vidas de los monarcas más mortíferos, sexis e icónicos de la historia. Y lo hace a través de una trama sensual e irresistible.
La trama se sitúa en el siglo XVI, cuando Ana Bolena (Amy James-Kelly) exploró las traicioneras políticas sexuales de la época y se convirtió en reina de Inglaterra.
Mientras reforma la manera en la que el rey Enrique VIII (Max Parker) percibe el mundo y se espera que dé a luz a un heredero varón, hace enemigos poderosos.
Reparto de Sangre, sexo y realeza, la serie de Netflix
- Amy James-Kelly como Ana Bolena
- Max Parker como Enrique VIII
- Adam Astill como Thomas Bolena
- Lois Brabin-Platt como Mary Bolena
- Jhon Lumsden como George Bolena
- Sophie Boettge como Jane Bolena
- Nikhita Lesler como Lady Worcester
- Callum Coates como Cardinal Wolsey
- Stephen Fewell como Thomas Cromwell
Dónde ver Sangre, sexo y realeza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sangre, sexo y realeza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sangre, sexo y realeza (Blood, Sex & Royalty) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sangre, sexo y realeza se puede ver en Netflix.