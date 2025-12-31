Netflix: la serie de 3 capítulos, subida de tono y con una chispa prohibida que te atrapa de un tirón

sangre-sexo-y-realeza-netflix.jpg

La crítica internacional destacó su tono provocador y su capacidad para mostrar el costado más humano, y oscuro, de quienes ocuparon el trono, resaltando tanto la intensidad de las interpretaciones como el valor informativo de los testimonios expertos.

Por su duración breve y su narrativa cargada de intriga, esta miniserie se convierte en una opción perfecta para quienes planean una maratón distinta en la noche de Año Nuevo. Ideal para ver de corrido, Sangre, sexo y realeza demuestra que la historia también puede ser apasionante, escandalosa y profundamente entretenida.

Netflix: tráiler de la serie Sangre, sexo y realeza

Netflix: de qué trata la serie Sangre, sexo y realeza

La serie Sangre, sexo y realeza ofrece una visión moderna de los dramas de la realeza británica, mostrando las vidas de los monarcas más mortíferos, sexis e icónicos de la historia. Y lo hace a través de una trama sensual e irresistible.

La trama se sitúa en el siglo XVI, cuando Ana Bolena (Amy James-Kelly) exploró las traicioneras políticas sexuales de la época y se convirtió en reina de Inglaterra.

Mientras reforma la manera en la que el rey Enrique VIII (Max Parker) percibe el mundo y se espera que dé a luz a un heredero varón, hace enemigos poderosos.

netflix-sangre-sexo-realeza1.jpg

Reparto de Sangre, sexo y realeza, la serie de Netflix

Amy James-Kelly como Ana Bolena

Max Parker como Enrique VIII

Adam Astill como Thomas Bolena

Lois Brabin-Platt como Mary Bolena

Jhon Lumsden como George Bolena

Sophie Boettge como Jane Bolena

Nikhita Lesler como Lady Worcester

Callum Coates como Cardinal Wolsey

Stephen Fewell como Thomas Cromwell

Dónde ver Sangre, sexo y realeza, según la zona geográfica