El gran fracaso de Netflix en el 2025 es una brillante película de 2 horas y media

El 7 de noviembre, con mucha expectativa, Netflix estrenó Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. La cinta prometía mucho. De hecho, es una gran versión del libro de Mary Shelley, con un gran Oscar Isaac encabezando el elenco, pero injustamente cayó en el olvido por culpa de dos grandes éxitos.
El primero de los responsables en hundir a Frankenstein provino, irónicamente, de la propia plataforma de streaming y fue Stranger Things. El eteno de la primera parte de la última temporada se llevó a una gran parte de fanáticos, que rápidamente dejaron de lado cualquier posibilidad de ver la cinta de Guillermo del Toro.
El otro responsable fue HBO Max, que en las mismas fechas estrenó la serie Welcome To Derry, que fueron ocho capítulos brillantes, que mantuvo a todos pensando que se trataba de una precuela de las series de It y que resultó ser una secuela, que ya tiene confirmadas dos temporadas más.
No obstante, ahora que el furor por la serie de HBO ha comenzado a bajar y que Stranger Things está llegando a su final, quizás sea la oportunidad de disfrutar de Frankenstein en Netflix y darle su merecido lugar.
Reparto de Frankenstein, la película de Netflix
- Oscar Isaac como Víctor Frankenstein
- Christian Convery como el joven Víctor
- Mia Goth como Elizabeth Lavenza
- Goth también aparece como la baronesa Claire Frankenstein
- Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein
- Felix Kammerer como William Frankenstein
- Lars Mikkelsen como el capitán Anderson
- Christoph Waltz como Henrich