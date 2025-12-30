Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la emotiva película que recién estrena, dura 90 minutos y ya es la más vista del ranking mundial

Es un drama canadiense emotivo que acaba de llegar a Netflix y ya está entre las series y películas más vistas en Argentina

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una película canadiense que recién llega a Netflix y arrasa con todo. 

El sábado 27 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix deslumbró al mundo con el estreno de un drama canadiense emotivo, de acción y supervivencia, que no pasa desapercibido para nadie en el catálogo.

Estamos hablando de Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Homese), una película de 2021 dirigida y guionada por Richard Boddington. La nueva oferta de Netflix, de 1 hora y 30 minutos, es la más vista y popular en Argentina hoy.

sobreviviendo el camino a casa- película (3)

Netflix: de qué trata la película Sobreviviendo el camino a casa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sobreviviendo el camino a casa versa: “Atrapado en la naturaleza salvaje, un veterano ciego intenta volver a casa con la ayuda de un compañero inesperado: un perro malamute de Alaska llamado Chinook”.

Royce (Steve Byers), un padre viudo y ciego, anhela regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de su tía, Susan (Natasha Henstridge). Al vivir en un pequeño pueblo costero, es recogido en lancha por un navegador y Chinook, el perro de Susan.

sobreviviendo el camino a casa- película (1)

Pero cuando el capitán sufre una descompensación y la lancha se estrella contra una isla, la única chance para sobrevivir es Chinook, quien lo guiará en una travesía casi imposible a través del bosque y de regreso a su casa. Al mismo tiempo, comienza una búsqueda policial y los hijos del hombre se lanzan en su propia misión de rescate.

Netflix: tráiler de la película Sobreviviendo el camino a casa

Embed - movie | SOBREVIVIENDO El camino a Casa Pelicula #1 en NETFLIX

Reparto de Sobreviviendo el camino a casa

  • Natasha Henstridge (Susan Wade)
  • Steve Byers (Royce Davis)
  • Zackary Arthur (Max Davis)
  • Jeremy Ferdman (Van Driver)
  • John Tench (Captain Walker)
  • Morgan DiPietrantonio
  • Colin Fox
  • Donovan Brown

Dónde ver la película Sobreviviendo el camino a casa, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sobreviviendo el camino a casa se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hero Dog: The Journey Homese puede ver en Netflix.
  • España: la película Sobreviviendo el camino a casa se puede ver en Netflix.

