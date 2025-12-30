Netflix: la emotiva película que recién estrena, dura 90 minutos y ya es la más vista del ranking mundial

Estamos hablando de Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Homese), una película de 2021 dirigida y guionada por Richard Boddington. La nueva oferta de Netflix, de 1 hora y 30 minutos, es la más vista y popular en Argentina hoy.

sobreviviendo el camino a casa- película (3)

Netflix: de qué trata la película Sobreviviendo el camino a casa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sobreviviendo el camino a casa versa: “Atrapado en la naturaleza salvaje, un veterano ciego intenta volver a casa con la ayuda de un compañero inesperado: un perro malamute de Alaska llamado Chinook”.