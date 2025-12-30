El sábado 27 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix deslumbró al mundo con el estreno de un drama canadiense emotivo, de acción y supervivencia, que no pasa desapercibido para nadie en el catálogo.
Netflix: la emotiva película que recién estrena, dura 90 minutos y ya es la más vista del ranking mundial
Estamos hablando de Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Homese), una película de 2021 dirigida y guionada por Richard Boddington. La nueva oferta de Netflix, de 1 hora y 30 minutos, es la más vista y popular en Argentina hoy.
Netflix: de qué trata la película Sobreviviendo el camino a casa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sobreviviendo el camino a casa versa: “Atrapado en la naturaleza salvaje, un veterano ciego intenta volver a casa con la ayuda de un compañero inesperado: un perro malamute de Alaska llamado Chinook”.
Royce (Steve Byers), un padre viudo y ciego, anhela regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de su tía, Susan (Natasha Henstridge). Al vivir en un pequeño pueblo costero, es recogido en lancha por un navegador y Chinook, el perro de Susan.
Pero cuando el capitán sufre una descompensación y la lancha se estrella contra una isla, la única chance para sobrevivir es Chinook, quien lo guiará en una travesía casi imposible a través del bosque y de regreso a su casa. Al mismo tiempo, comienza una búsqueda policial y los hijos del hombre se lanzan en su propia misión de rescate.
Reparto de Sobreviviendo el camino a casa
- Natasha Henstridge (Susan Wade)
- Steve Byers (Royce Davis)
- Zackary Arthur (Max Davis)
- Jeremy Ferdman (Van Driver)
- John Tench (Captain Walker)
- Morgan DiPietrantonio
- Colin Fox
- Donovan Brown
Dónde ver la película Sobreviviendo el camino a casa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sobreviviendo el camino a casa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hero Dog: The Journey Homese puede ver en Netflix.
- España: la película Sobreviviendo el camino a casa se puede ver en Netflix.