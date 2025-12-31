El catálogo de series y películas de Netflix se ha renovado en todos los aspectos, y sumado opciones para todos los gustos. Dentro de todas las historias que han llegado a la plataforma en el 2025, una serie se está destacando con una historia basada en una reconocida novela, la cual se compone de 6 capítulos y una trama no apta para menores: Adoración.
Está en Netflix, es italiana y fue la serie no apta para menores sensación en el 2025
Esta serie ha logrado convertirse en una de las historias más destacadas del año en Netflix con tan solo 6 capítulos
Durante los últimos años, el catálogo de series y películas de Netflix ha ido confiando cada vez más en las producciones italianas, y nutriendo sus ofertas con historias que se destacan especialmente en el género dramático. Si bien esta serie llegó como una historia que simplemente venía a reforzar las ofertas de la plataforma, todo cambió en el momento en el que se estrenó, pasando a ser una sensación mundial.
La historia de esta serie cuenta con algunos detalles que han llevado a que Netflix la catalogue como un relato no apto para menores de edad. Estamos hablando de un relato que se compone apenas 6 capítulos y que se suma la tendencia mundial de los suscriptores de optar por aquellas ofertas que se caracterizan por ser cortas e intensas.
Una novela publicada en el 2020 que supo ser tendencia mundial, es la historia que inspira a esta serie furor en Netflix durante el 2025, trayendo un relato que combina a la perfección, el drama y el misterio. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta italiana se destaca particularmente en 2 secciones: aclamadas por la crítica y género dramático.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, pero ha tenido su boom durante el 2025, siendo considerada como una de las sensaciones mundiales de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Adoración
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Adoración centra su historia en: "La desaparición de una adolescente sacude una tranquila comunidad donde guardar las apariencias lo es todo... y cada hogar esconde una mentira".
Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: una historia corta, dramática y muy bien valorada.
Reparto de Adoración, la serie de Netflix
- Alice Lupparelli como Elena
- Noemi Megagnini como Vanessa
- Beatrice Puccilli como Vera
- Giulio Brizzi como Giorgio
- Penélope Raggi como Diana
- Luigi Bruno como Gianmarco
- Tommaso Donadoni como Enrico
Dónde ver la serie Adoración, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adoración se puede ver en Netflix.