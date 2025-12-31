Está en Netflix, es italiana y fue la serie no apta para menores sensación en el 2025

Una novela publicada en el 2020 que supo ser tendencia mundial, es la historia que inspira a esta serie furor en Netflix durante el 2025, trayendo un relato que combina a la perfección, el drama y el misterio. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta italiana se destaca particularmente en 2 secciones: aclamadas por la crítica y género dramático.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, pero ha tenido su boom durante el 2025, siendo considerada como una de las sensaciones mundiales de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Adoración

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Adoración centra su historia en: "La desaparición de una adolescente sacude una tranquila comunidad donde guardar las apariencias lo es todo... y cada hogar esconde una mentira".

Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: una historia corta, dramática y muy bien valorada.

Reparto de Adoración, la serie de Netflix

Alice Lupparelli como Elena

Noemi Megagnini como Vanessa

Beatrice Puccilli como Vera

Giulio Brizzi como Giorgio

Penélope Raggi como Diana

Luigi Bruno como Gianmarco

Tommaso Donadoni como Enrico

