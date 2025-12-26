Rafael Nadal ¿y un posible regreso?: "No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta"

rafa nadal tenis atp Rafael Nadal se retiró hace más de un año del tenis profesional.

Sin embargo, su vínculo con el tenis está lejos de estar terminado. La Rafa Nadal Academy es uno de los espacios a los que el español dedica sus horas para brindar un servicio de exigente formación para las jóvenes promesas que desean triunfar en la alta competencia.

Además, la posibilidad de volver a deslumbrar con una raqueta y sorprender al público siempre está latente para Rafael Nadal. "No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial", expresó contundentemente el español. Su respuesta hizo alusión a volver a jugar al tenis en partidos de exhibición en algún torneo o evento.

Las nuevas estrellas del tenis

Como referente y existoso ex tenista, ganador de 22 Grand Slams, Rafael Nadal dio su opinión sobre las actuales figuras del circuito ATP como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes este año regalaron grandes batallas en las finales de varios certámenes, en la lucha también por el puesto número 1 del mundo.

alcaraz carlos Rafa Nadal analizó el presente y la competencia de Carlos Alcaraz con Jannik Sinner en el tenis actual.

"No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador. Jannik, por otro lado, es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos. A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes", analizó Rafa Nadal.

Su futuro

El ex tenista espal además se animó a coquetear con un posible futuro cerca de la Selección española de tenis. "Siempre he tenido máximo respeto por lo que pueda pasar en el futuro. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida. ¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme… O no", cerró Nadal sobre la posibilidad de ser el capitán de la Davis.