Los millones que ganará Independiente Rivadavia por jugar la Copa Libertadores

La cosa va en aumento conforme avancen los elencos en las fases: por cada encuentro de octavos de final reciben 1.250.000 dólares, en cuartos el número asciende a 1.700.000, en semis es de 2.300.000, 7 millones para el subcampeón y otros 24 para quien se quede con la prestigiosa copa.
¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores?
El máximo torneo continental tendrá el sorteo de la fase de grupos el próximo 18 de marzo. Independiente Rivadavia integra el bombo 4 y no podrá cruzarse en el grupo con equipos de argentina.
Los nuevos premios en Copa Argentina
- 32vos de final: US$9.000
- 16vos de final: US$20.000
- Octavos de final: US$26.600
- Cuartos de final: US$33.600
- Semifinalistas: US$53.300
- Campeón: US$95.000