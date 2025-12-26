Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Los millones que ganará Independiente Rivadavia por jugar la Copa Libertadores

La incursión en el máximo torneo continental significará un ingreso importante para Independiente Rivadavia.

Por UNO
La Copa Libertadores entrega una jugosa cifra en premios.

El año que se va será histórico e inolvidable para Independiente Rivadavia, pero el que avecina también llegará con acción muy importante. La Copa Libertadores será el torneo que acaparará todas las miradas, significando, además de lo deportivo, un fuerte ingreso en lo económico para las arcas del club.

Es cierto que cada año los montos se actualizan con un aumento aunque ya lo repartido en la última edición es jugoso. Teniendo en cuenta esos valores, Independiente Rivadavia recibirá una cifra importante gracias a la clasificación al certamen tras ganar la Copa Argentina que variará dependiendo su rendimiento en el torneo.

Flamengo, último ganador de Copa Libertadores.

Tomando en cuenta los montos de 2025 como referencia, un equipo que juega fase de grupos de la Copa Libertadores recibe un millón de dólares por partido, asegurándose una cifra mínima de 6 millones de dólares. A ese monto hay que agregar otros 330 mil dólares más por encuentro ganado en la zona.

La cosa va en aumento conforme avancen los elencos en las fases: por cada encuentro de octavos de final reciben 1.250.000 dólares, en cuartos el número asciende a 1.700.000, en semis es de 2.300.000, 7 millones para el subcampeón y otros 24 para quien se quede con la prestigiosa copa.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El máximo torneo continental tendrá el sorteo de la fase de grupos el próximo 18 de marzo. Independiente Rivadavia integra el bombo 4 y no podrá cruzarse en el grupo con equipos de argentina.

Los nuevos premios en Copa Argentina

  • 32vos de final: US$9.000
  • 16vos de final: US$20.000
  • Octavos de final: US$26.600
  • Cuartos de final: US$33.600
  • Semifinalistas: US$53.300
  • Campeón: US$95.000

