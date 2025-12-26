Los millones que ganará Independiente Rivadavia por jugar la Copa Libertadores

Es cierto que cada año los montos se actualizan con un aumento aunque ya lo repartido en la última edición es jugoso. Teniendo en cuenta esos valores, Independiente Rivadavia recibirá una cifra importante gracias a la clasificación al certamen tras ganar la Copa Argentina que variará dependiendo su rendimiento en el torneo.

flamengo 1 Flamengo, último ganador de Copa Libertadores.

Tomando en cuenta los montos de 2025 como referencia, un equipo que juega fase de grupos de la Copa Libertadores recibe un millón de dólares por partido, asegurándose una cifra mínima de 6 millones de dólares. A ese monto hay que agregar otros 330 mil dólares más por encuentro ganado en la zona.