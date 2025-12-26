Está en Netflix y es una de las series más aclamadas

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie atípica ha resultado hacer una de las más aclamadas de los últimos 10 años, y es que se trata de una sátira atrapante, que significó el debut en televisión de la mítica Drew Barrymore y que tiene un total de 30 capítulos: Santa Clarita Diet.
Una vez más que en claro, porque las series y películas de producción estadounidense son de las más exitosas que nos podemos encontrar en el catálogo de Netflix, y es que ya ni siquiera hace falta que se trate de un estreno. Esta serie tiene casi 10 años en la plataforma, y su historia, que combina la comedia con el terror, paso a ser una de las más aclamadas de todo el género.
Al momento de su estreno en el catálogo de series y películas, la serie se convirtió en una verdadera tendencia mundial dentro de Netflix, destacándose especialmente por el gran reparto y la particular y original trama que presentaba la serie. Con Drew Barrymore haciendo su estreno en televisión, la oferta rápidamente recaló dentro del top de las historias más elegidas de la plataforma en más de 50 países, consiguiendo números impresionantes.
Con un total de 30 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas y una historia que combina a la perfección la comedia con el terror, que no usa en ningún momento la palabra zombie, la serie se ganó el clamor de los suscriptores y de la crítica. Lamentablemente y para la sorpresa de todos, desde Netflix, anunciaron la cancelación de esta oferta cuando todos esperaban que se anunciara la cuarta temporada.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, y desde entonces, se convirtió en una de las historias más aclamadas del género.
Netflix: de qué trata la serie Santa Clarita Diet
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con Drew Barrymore, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción... en el buen sentido de la palabra".
La serie cuenta con capítulos que no superan la media hora, siendo de los más cortos de Netflix.
Reparto de Santa Clarita Diet, la serie de Netflix
- Drew Barrymore como Sheila Hammond
- Timothy Olyphant como Joel Hammond
- Liv Hewson como Abby Hammond
- Skyler Gisondo como Eric Bemis
Dónde ver la serie Santa Clarita Diet según la zona geográfica
- Argentina: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
- España: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.