Está en Netflix y es una de las series más aclamadas

Con un total de 30 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas y una historia que combina a la perfección la comedia con el terror, que no usa en ningún momento la palabra zombie, la serie se ganó el clamor de los suscriptores y de la crítica. Lamentablemente y para la sorpresa de todos, desde Netflix, anunciaron la cancelación de esta oferta cuando todos esperaban que se anunciara la cuarta temporada.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, y desde entonces, se convirtió en una de las historias más aclamadas del género.

Embed - Santa Clarita Diet (Trailer español)

Netflix: de qué trata la serie Santa Clarita Diet

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con Drew Barrymore, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción... en el buen sentido de la palabra".

La serie cuenta con capítulos que no superan la media hora, siendo de los más cortos de Netflix.

Netflix-Santa-Clarita-Diet.jpg

Reparto de Santa Clarita Diet, la serie de Netflix

Drew Barrymore como Sheila Hammond

Timothy Olyphant como Joel Hammond

Liv Hewson como Abby Hammond

Skyler Gisondo como Eric Bemis

Dónde ver la serie Santa Clarita Diet según la zona geográfica