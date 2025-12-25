Netflix estrena 3 capítulos de la serie más exitosa del mundo y cierra el año con un fenómeno imparable

stranger things

De qué trata la temporada 5 de Stranger Things

La quinta temporada transcurre en el otoño de 1987, cuando Hawkins sigue devastada por los portales abiertos al final de la entrega anterior. La ciudad queda en cuarentena por las anomalías crecientes, mientras el grupo de protagonistas se reúne para buscar a Vecna, quien permanece oculto, pero sigue representando una amenaza cada vez mayor.

Episodios de Stranger Things, temporada 5, disponibles en Netflix:

Episodio 1: La misión

Episodio 2: La desaparición de Holly Wheeler

Episodio 3: La trampa de Turnbow

Episodio 4: Hechicero

Los siguientes episodios de la temporada 5 de Stranger Things estrenan este 25 de diciembre son:

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3: disponible el 31 de diciembre de 2025

Episodio 8 (Final): Este lado

stranger things- temporada 5

Reparto de Stranger Things, serie de Netflix

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Millie Bobby Brown como Once

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Cara Buono como Karen Wheeler

Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner

La serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Por su parte, Linda Hamilton, reconocida por su actuación en Terminator, interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once.

Netflix: tráiler de Stranger Things, temporada 5

Embed - Stranger Things - Season 5 Volume 2 Last Trailer – One Last Fight | NETFLIX | 25 Dec, 2025

Episodios de Stranger Things que tienes que ver antes de la quinta temporada

Los hermanos Duffer, creadores de la serie Stranger Things, le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:

Episodio 4 de la temporada 2: “Will el sabio”

Episodio 6 de la temporada 2: “El espía”

Episodio 7 de la temporada 4: “La masacre en el Laboratorio de Hawkins”

Episodio 9 de la temporada 4: “El plan” (también traducido como "El húesped")

stranger things- temporada 5 (1)

Dónde ver la serie Stranger Things, según la zona geográfica