Netflix estrena 3 capítulos de la serie más exitosa del mundo y cierra el año con un fenómeno imparable

La quinta temporada de Stranger Things avanza en Netflix y este 25 de diciembre por la noche suma tres nuevos capítulos que continúan el inicio del adiós definitivo de una de las series más influyentes de la última década. Creada por los hermanos Duffer, la ficción vuelve a apostar por su mezcla de drama, ciencia ficción y terror con una fuerte impronta nostálgica.
Luego del estreno de los primeros cuatro episodios, Netflix lanza hoy el segundo volumen de la temporada final. En Argentina, los nuevos capítulos estarán disponibles desde las 22:00 horas, en simultáneo con el resto del mundo, ideal para una maratón navideña.
Así, Stranger Things vuelve a ocupar un lugar central en el catálogo de Netflix y acelera el tramo final de una historia que marcó a toda una generación desde su estreno.
De qué trata la temporada 5 de Stranger Things
La quinta temporada transcurre en el otoño de 1987, cuando Hawkins sigue devastada por los portales abiertos al final de la entrega anterior. La ciudad queda en cuarentena por las anomalías crecientes, mientras el grupo de protagonistas se reúne para buscar a Vecna, quien permanece oculto, pero sigue representando una amenaza cada vez mayor.
Episodios de Stranger Things, temporada 5, disponibles en Netflix:
- Episodio 1: La misión
- Episodio 2: La desaparición de Holly Wheeler
- Episodio 3: La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Hechicero
Los siguientes episodios de la temporada 5 de Stranger Things estrenan este 25 de diciembre son:
- Episodio 5: Electrochoque
- Episodio 6: La huida de Camazotz
- Episodio 7: El puente
Volumen 3: disponible el 31 de diciembre de 2025
- Episodio 8 (Final): Este lado
Reparto de Stranger Things, serie de Netflix
- Winona Ryder como Joyce Byers
- David Harbour como Jim Hopper
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Millie Bobby Brown como Once
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Cara Buono como Karen Wheeler
- Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner
La serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Por su parte, Linda Hamilton, reconocida por su actuación en Terminator, interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once.
Netflix: tráiler de Stranger Things, temporada 5
Episodios de Stranger Things que tienes que ver antes de la quinta temporada
Los hermanos Duffer, creadores de la serie Stranger Things, le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:
- Episodio 4 de la temporada 2: “Will el sabio”
- Episodio 6 de la temporada 2: “El espía”
- Episodio 7 de la temporada 4: “La masacre en el Laboratorio de Hawkins”
- Episodio 9 de la temporada 4: “El plan” (también traducido como "El húesped")
Dónde ver la serie Stranger Things, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- España: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.